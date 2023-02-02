美股上演「V」反，黃金續創新高，美元跌跌不休。繼續上漲還是拐點將至？

美聯儲如市場預期加息25個基點，聯邦基金利率上升至4.5%-4.75%。 2月會議傳達的主要信息是，抑制通脹的任務正在進行並取得顯著成效，但還有更多工作要做。

美聯儲主席鮑威爾表明，人們期待已久的商品領域的反通脹壓力終於到來，房地產市場即將出現通縮，儘管還需要一段時間才能在官方數據中體現出來，公眾和投資者的通脹預期已經下降。這一切都是在沒有增加失業率的情況下實現的。

但鮑威爾也強調，實現通脹目標仍有很長的路要走，現在宣布勝利還為時過早。他指出，緊縮帶來的影響尚未波及到服務業，不過他預計很快就會影響到。勞動力市場仍然“極度緊張”，工資增長仍然過高。

對於未來加息的探討，鮑威爾表示還沒有決定未來的加息路徑，但現階段尚未考慮暫停。終端利率水平取決於接下來的數據。

此次會議鮑威爾並未探討加息幅度的多少，更多的表明將持續加息。市場在鮑威爾發言期間出現了多空雙殺的局面，道瓊斯指數曾一度跌超1%，隨後迅速拉升翻陽，收盤趨近於平收。從盤中的表現來看市場出現了分歧。從言論上看，鮑威爾的發言仍然強調當前的通脹形勢仍然嚴峻，雖然取得一定成效但並不能掉以輕心，現在討論政策拐點還為時過早。但這次發言並未探討加息幅度，這與之前的會議截然不同，從對加息幅度向加息節奏的轉變被解讀為偏鴿的言論，即鷹中有鴿。

道指觸及我們在昨日提到的1月前高附近迅速回落，日線結構上看仍處於震盪區間。因此投資者需要關注接下來兩個交易日的表現，若挑戰34380關口失敗價格或再次陷入回落。

道瓊斯指數 DJI Cash —— 日線圖（2月2日）

來源：CMC Markets

點擊查看大圖

現貨黃金刷新去年4月新高至1957.37美元/盎司。 4小時級別在跌破1月上升趨勢線後再次來到其阻力區域附近。 4小時級別呈現RSI超買，日內或有修復需求。

現貨黃金 XAU/USD —— 4小時圖（2月2日）

來源：CMC Markets

點擊查看大圖

美元指數再次跌破4小時低位盤整區間，今日繼續低開但有日內反彈之勢頭。短週期出現技術超賣。從月線圖來看，美元指數觸及2015年以來的平台支撐附近，投資者需觀察價格能否企穩在100上方。若成功企穩價格或迎來一定程度的修復。

美元指數 USDX —— 4小時圖（2月2日）

來源：Tradingview, CMC Markets

點擊查看大圖

美元指數 USDX —— 月線圖（2月2日）

來源：Tradingview, CMC Markets

點擊查看大圖



