您持有特斯拉股票嗎？8月24日，特斯拉股票將正式迎來“一拆三”！

今年初，美國科技巨頭亞馬遜和谷歌先後完成了股票分割。作爲美國最大電動汽車製造商，特斯拉緊隨其後，將在8月25日開盤前完成股票“一拆三”計劃。特斯拉CEO伊隆·馬斯克（Elon Musk）近期陷入與推特公司的收購鬧劇中，並因此狂賣股票套現69億美元。那麼，此次股票分割能否讓這家電動汽車製造商的股價進一步上漲呢？此舉對新投資者和現有股票持有人意味着什麼呢？現在適合買入特斯拉股票嗎？每個人都在思考以下幾個重要問題：

首先，我們需要搞懂最重要的一個問題：什麼是股票分割，以及爲什麼要分割股票？

股票分割本質上就是增加公司已髮行股票的數量。股票分割隻是增加髮行在外的股票總數，不會增加股本總額。股票分割後，股東所持股票數量增加，但權益總額不變。股票分割隻會降低公司股票每股市價，吸引更多普通投資者，但公司市值不變。另外，股票分割消息往往會提前幾個月放出來，市場會利用這段時間進行緩衝並作出反應。

股票分割後，特斯拉的股價將髮生什麼變化？

特斯拉股票“一拆三”後，股價將變成當前市值的三分之一。例如，8月19日，特斯拉股票收盤價爲每股890美元，而在股票分割後，每股價格就要在890美元的基礎上除以3，最終每股價格變爲296.67美元。與此同時，現有股東所持價值爲296.67美元的股票數量會增加兩倍，但實際權益總額與此前一樣。因此，“一拆三”後，市場上流通的股票數量翻了兩倍。

誰有資格購買新增的股票？

在登記日（8月17日）當天或之前買入了特斯拉股票的股民以及在8月24日之前買入了特斯拉股票的投資者均有資格購買新增的股票。8月17日之後賣出特斯拉股票的股東將不再具有購買資格。簡而言之，8月24日之前還持有特斯拉股票的股民，就可以在8月25日開市時購買分割後多出來的股票，股價爲8月24日特斯拉股票收盤價的三分之一。

股票分割會提高特斯拉的股價嗎？

這次並非特斯拉首次拆股。特斯拉的首次拆股是在2020年。從當年的8月11日宣佈拆股到8月31日交易日期間，特斯拉股價上漲80%。但在交易日之後的一週，股價下跌幅度達34%。此後至年末，特斯拉市值上漲了150%。

宣佈股票分割的當天，特斯拉股價爲677美元，此後，股價已飆昇30%。投資者將把這一數值視爲重要參考：因爲市場已有反應時間，所以拆股可能不會立即提振股價，但從長期來看，股價仍有可能呈上昇趨勢。

那麼，特斯拉是否能維持其成長股的地位？

特斯拉一直是美國成長型股票中的佼佼者，在標準普爾500指數中的權重爲1.69%。特斯拉在標準普爾指數中的領先增長闆塊-非必需品消費闆塊SPDR（NYSEArca: XLY）中佔比五分之一。美國股市6月份觸底反彈約16%，其中非必需品消費類股票領漲26%。在同一時間段，特斯拉股票反彈了近40%。當前，股市仍處於低位反彈階段。

據報道，由於供應鏈中斷，特斯拉二季度的收入和利潤下跌。但按年收入計算，特斯拉的收入仍增長了42%。特斯拉CEO伊隆·馬斯克（Elon Musk）髮推稱，截至8月13日，特斯拉上海超級工廠已生産了100萬輛汽車，實現了特斯拉的一個重要裡程碑。由於特斯拉電動汽車供不應求，增加汽車産量將會帶來利潤和收入的增長。



