MT4自動交易概述

MetaTrader 4 (MT4)平台是最流行和最廣泛使用的交易平台之一，適用於零售和專業交易者。它的流行是由於其強大的功能，如其全面的技術指標和運行自動交易策略的能力。 MT4上的自動交易使交易者能夠在最小的人工干預下快速、輕鬆地實施複雜的策略。

什麼是自動交易？

自動交易是一種交易類型，根據預先確定的標準自動進行交易，不需要交易者進行任何人工干預。自動交易系統可以使用計算機算法或被稱為 "智能交易系統"（EA）的預編程機器人進行開發。這些系統允許交易員將其策略自動化，以獲得速度、準確性、一致性和低成本等優勢。

使用MT4自動化策略的好處

MT4提供幾個關鍵優勢，使其成為自動化策略的理想平台：

1. 技術指標

MT4提供廣泛的技術指標，如移動平均線（MA）、布林帶（BB）、相對強弱指數（RSI）、隨機指標 （KDJ）等，使交易者能夠快速識別市場上的潛在機會。這些技術指標可以在不同的組合中使用，以開發適合個人喜好或需求的定制自動交易策略。此外，如果用平台各自的編碼語言MQL4（MT4）或MQL5（MT5）編寫，交易者可以添加他們想要的任何自定義指標。

2. 可定制的界面

MT4的主要優勢之一是其可定制的界面，允許用戶根據自己的個人喜好來定制外觀和風格。這一特點使新手也能迅速熟悉該平台，使他們能夠有效利用其所有功能。

3. 靈活的訂單類型和執行方式

MT4提供多種靈活的訂單類型，包括市價訂單、限價訂單、止損訂單和追踪止損訂單。此外，尋找更多高級訂單類型的交易者可以通過下載CMC Markets的附加組件和指標包來獲得這些功能[鏈接到頁面] 它還有幾種執行方式，允許交易者選擇他們想要的訂單執行方式，如即時執行或請求執行。這可以幫助最大限度地減少長期的風險暴露。



