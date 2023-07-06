X

选择您要开设的帐户

MT4自動交易概述

撰写者

CMC Markets

CMC Markets

Best in-house analyst award (dark version)

06 Jul 2023, 09:15

MT4自動交易概述

MetaTrader 4 (MT4)平台是最流行和最廣泛使用的交易平台之一，適用於零售和專業交易者。它的流行是由於其強大的功能，如其全面的技術指標和運行自動交易策略的能力。 MT4上的自動交易使交易者能夠在最小的人工干預下快速、輕鬆地實施複雜的策略。

什麼是自動交易？

自動交易是一種交易類型，根據預先確定的標準自動進行交易，不需要交易者進行任何人工干預。自動交易系統可以使用計算機算法或被稱為 "智能交易系統"（EA）的預編程機器人進行開發。這些系統允許交易員將其策略自動化，以獲得速度、準確性、一致性和低成本等優勢。
 

使用MT4自動化策略的好處 

MT4提供幾個關鍵優勢，使其成為自動化策略的理想平台： 
 
1. 技術指標 
MT4提供廣泛的技術指標，如移動平均線（MA）、布林帶（BB）、相對強弱指數（RSI）、隨機指標 （KDJ）等，使交易者能夠快速識別市場上的潛在機會。這些技術指標可以在不同的組合中使用，以開發適合個人喜好或需求的定制自動交易策略。此外，如果用平台各自的編碼語言MQL4（MT4）或MQL5（MT5）編寫，交易者可以添加他們想要的任何自定義指標。
 
2. 可定制的界面 
MT4的主要優勢之一是其可定制的界面，允許用戶根據自己的個人喜好來定制外觀和風格。這一特點使新手也能迅速熟悉該平台，使他們能夠有效利用其所有功能。
 
 
3. 靈活的訂單類型和執行方式 
MT4提供多種靈活的訂單類型，包括市價訂單、限價訂單、止損訂單和追踪止損訂單。此外，尋找更多高級訂單類型的交易者可以通過下載CMC Markets的附加組件和指標包來獲得這些功能[鏈接到頁面] 它還有幾種執行方式，允許交易者選擇他們想要的訂單執行方式，如即時執行或請求執行。這可以幫助最大限度地減少長期的風險暴露。
 
MetaTrader 4平台提供強大的工具，使其成為全世界外匯交易者中最受歡迎的平台之一。在這裡下載並註冊MT4


来自CMC的最新消息

Market outlook

MetaTrader 4 (MT4)附加組件和插件的九個選擇

MetaTrader 4（MT4）以其用戶友好的界面、先進的圖表工具和使用自動交易策略的能力而聞名。然而，有了正確的附加組件和插件，交易者可以潛在地進一步提高他們在該平台上的交易體驗。在這篇博客文章中，我們將討論MT4附加組件和插件的九個選擇。

06 Jul 2023
Market update

蘋果股價能否像上半年一樣保持快速的上漲？
Market update

亞太市場收評 2023.7.5
Market outlook

美股下半年該如何選擇合適的策略？

相关文章

Market outlook

MetaTrader 4 (MT4)附加組件和插件的九個選擇

MetaTrader 4（MT4）以其用戶友好的界面、先進的圖表工具和使用自動交易策略的能力而聞名。然而，有了正確的附加組件和插件，交易者可以潛在地進一步提高他們在該平台上的交易體驗。在這篇博客文章中，我們將討論MT4附加組件和插件的九個選擇。

06 Jul 2023
Market outlook

美股下半年該如何選擇合適的策略？

上半年，美股表現強勢的主要集中在科技、通信服務和非必選消費品板塊中，自年初以來漲幅分別為39.4%，36.7%，33.06%。其餘板塊表現較為弱勢，其中公用事業和能源板塊跌幅居前。金融板塊在3月因地區銀行業危機一度下挫，但在後續局面穩定後觸底反彈。在近期的銀行業壓力測試後，大行充足的資本可抵禦嚴重的經濟衰退，使銀行板塊持續反彈。

05 Jul 2023
Market outlook

MetaTrader 4 風險管理

MetaTrader 4（MT4）是外匯交易者中最受歡迎的交易平台之一，它提供各種功能，幫助交易者更有效地管理他們的風險。接下來你可以了解到MT4上的部分功能，這些功能可以幫助交易者在外匯市場上交易時管理他們的風險。

05 Jul 2023
Market outlook

美聯儲加息的影響及對未來形勢的預測

商業銀行在運營中，由於進行頻繁的房貸或者遇到大額存款提取，導致銀行可能會出現短期的流動性緊缺，因此會出現銀行間的互相借款，而藉款需要支付一定的利息，這個利率就是聯邦基金利率。

04 Jul 2023