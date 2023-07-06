MT4自動交易概述
MetaTrader 4 (MT4)平台是最流行和最廣泛使用的交易平台之一，適用於零售和專業交易者。它的流行是由於其強大的功能，如其全面的技術指標和運行自動交易策略的能力。 MT4上的自動交易使交易者能夠在最小的人工干預下快速、輕鬆地實施複雜的策略。
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MetaTrader 4 (MT4)平台是最流行和最廣泛使用的交易平台之一，適用於零售和專業交易者。它的流行是由於其強大的功能，如其全面的技術指標和運行自動交易策略的能力。 MT4上的自動交易使交易者能夠在最小的人工干預下快速、輕鬆地實施複雜的策略。
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