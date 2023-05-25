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英偉達財報超預期盤後漲30%創歷史新高，納指盤後轉漲，道指延續下跌

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

25 May 2023, 11:20

5月25日美股盤後，英偉達發布第一季度業績報告，營收71.9億美元，超出市場預期的65.2億美元，毛利率64.6%，調整後每股收益1.09美元，市場預期0.92美元。

由於英偉達財報超出預期，帶動美股芯片股盤後集體上漲，英偉達盤後一度漲29.35%，股價最高觸及395美元，創歷史新高，微軟盤後漲1.67%，AMD盤後漲8.16%，谷歌A盤後漲1.59%。


 
圖片來源：Google

由於芯片股盤後發力，帶動納指盤後迅速拉升，而道指延續弱勢下跌結構，標普500指數盤後跌幅有所收窄。

納指期貨昨日最低下探至13520附近，隨後在隔夜發布的美聯儲會議紀要中顯示在6月暫停加息存在一定的分歧，並表示對債務上限高度重視。納指止跌反彈，今日受盤後英偉達財報的刺激下高開，觸及13840附近後回落。

從目前來看，納指短期陷入盤整，指數期貨突破去年8月高點但暫不能定論為有效突破，價格目前圍繞5日均線展開爭奪，MACD指標出現收斂跡象，RSI進入超買。因此，投資者需要格外關注這兩個交易日的表現。考慮到英偉達盤後過大的漲幅，不排除在今晚出現高開獲利了結的情況，這有可能會對指數造成一定的壓力。


 
納斯達克100指數 NDAQ Cash —— 日線圖
來源：CMC Markets（5月25日）

相比之下，道指因美債務上限擔憂表現疲軟，一直延5日均線之下縮量下跌，形態為空頭。目前價格來到了第一支撐32600附近，不排除此處存在一定的反彈修復。但由於當前趨勢為空頭，5日均線之下不宜開多。因此，當前主策略仍以逢高看空為主。若跌破32600或進一步下探3月中旬低點31500附近。


 
道瓊斯工業指數 DJI Cash —— 日線圖
來源：CMC Markets（5月25日）


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