美聯儲紀要：放慢加息步伐，更高的終端利率。美股收漲兩日

美聯儲11月的會議紀要指出，大多數聯儲委員會成員同意，可能很快就會適當放慢升息步伐。與會者強調，圍繞政策收緊對經濟活動和通脹影響的滯後性和影響程度的不確定性，支持放緩加息步伐，這將使與會者能夠更好地評估經濟在實現委員會物價穩定和最大就業目標方面的進展。

FOMC與會者呼應了11月利率會議後聲明中的措辭，認為利率水平、貨幣政策影響經濟活動的滯後程度以及即將出爐的數據都將是委員會考慮貨幣政策未來路徑時的重要因素。儘管多位與會者指出，他們對最終利率的估計將略高於他們此前的預期，但一些與會者註意到，過度緊縮的風險有所增加。

美聯儲工作人員對經濟增長的預測比9月份更弱，工作人員預計2024年和2025年的經濟增長將低於潛在水平，失業率將在2024年至2025年期間保持高於工作人員估計的自然比率。與會者認為，在當前高通脹環境下，一段時間的增長低於潛在水平是可取的，許多與會者強調，較低的人員流失率和工資增長放緩是勞動力市場可能轉向更好平衡的初步跡象。與會者都認為，增長前景的風險偏向下行。而美聯儲工作人員認為，未來一年出現衰退的可能性幾乎與低於潛在增長的基線預測一樣大。

FOMC與會者再次強調通脹處在不可接受的高水平，並一致認為，11月會議上公佈的近期通脹數據「幾乎沒有顯示通脹壓力正在減弱的跡象」。此外，一些與會者強調，目前的工資增長速度與委員會的通貨膨脹目標不一致。然而，幾位與會者指出，有跡象表明工資增長正在放緩，最近幾個月新租賃租金的增長速度有所放緩。儘管與會者指出，這種放緩需要時間才能傳導到個人消費支出 (PCE) 住房通脹。幾名與會者在其商業聯繫報告摘要中指出，雖然一些公司繼續能夠將較高的成本轉嫁給消費者，但其他公司最近在行使定價權方面遇到了更大的困難。

納斯達克昨日上漲1.35%，連續兩日錄得上漲。在美聯儲紀要發布後，納指盤中迅速拉升，主要是對紀要中出現的放緩加息的積極反饋。而在紀要發布後，2年期和10年期美債收益率倒掛程度進一步擴大至近-80點，創1981年以來最大倒掛程度。

正如美聯儲的工作人員而言，未來一年經濟衰退的可能性與經濟增長低於潛在水平的可能性一樣大。而從過往歷史來看，在出現倒掛後美國經濟基本都陷入衰退。而目前市場還沒有對經濟將低於潛在水平進行反饋，仍在消化放緩加息的預期過程中。

納斯達克指數期貨在11月15日觸及12000附近回落後連續四日收陰，在經歷兩日的連續反彈後價格來到11870。該水平處於下行趨勢線壓力位，由於今日為美國感恩節，美股休市一周，需關注週五價格能否二次上行突破12000。若突破或短期進一步延續，但空間有限。若失敗價格或重回下行通道並跌至10600。

納斯達克指數 NDAQ —— 日線圖來源：CMC Markets（11月24日）

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