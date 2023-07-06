MetaTrader 4 (MT4)附加組件和插件的九個選擇：

MetaTrader 4（MT4）以其用戶友好的界面、先進的圖表工具和使用自動交易策略的能力而聞名。然而，有了正確的附加組件和插件，交易者可以潛在地進一步提高他們在該平台上的交易體驗。在這篇博客文章中，我們將討論MT4附加組件和插件的九個選擇。

1. Autochartist

Autochartist是一個強大的工具，它通過掃描市場尋找潛在的交易機會，並在發現模式時提醒交易者。該工具完全集成到MT4中，為交易者提供準確的市場分析和交易信號。對於沒有時間自己分析市場的交易者來說，Autochartist是一個很好的工具，當您在CMC Markets開立賬戶時，可以免費使用。

2. MT4 Virtual Private Server (VPS)

MT4 VPS是一種託管服務，允許交易者全天候運行其交易策略。通過MT4 VPS，交易者可以在遠程服務器上運行他們的Expert Advisors（EAs）和智能交易策略，確保他們的交易策略順利運行，不受干擾。 MT4 VPS適用於希望全天候交易的交易者，而不必擔心停電或互聯網中斷。

3. Stealth Orders

作為我們FX Blue套餐的一部分，隱形訂單（Stealth Orders）是一個潛在的有用工具，適用於那些希望保持其交易策略和倉位私密性的交易者。通過隱形訂單，交易者可以向市場隱藏他們的訂單，並確保他們的交易活動保持機密。該插件對於使用大交易量並希望避免推動市場的交易者來說非常有用。

4. MT4 Sentiment Trader

MT4 Sentiment Trader（MT4交易員情緒指標）是一個對於希望了解市場情緒的交易員來說非常有用的工具。該指標顯示了在特定貨幣對上持多頭和空頭的交易員的百分比。交易者可以利用這些信息來識別潛在的交易機會，並做出明智的交易決定。

5. One-Click Trading

一鍵交易（One-Click Trading）是為那些想快速進入和退出交易的交易者準備的。通過一鍵交易，交易者只需點擊一個按鈕就可以開倉和平倉交易，無需瀏覽多個菜單和屏幕。這個工具對使用剝頭皮策略的交易者特別有用。

6. Correlation Matrix

關聯性矩陣 （Correlation Matrix）是一個幫助交易者識別不同貨幣對之間的相關性的工具。該工具顯示不同貨幣對之間的相關係數，幫助交易者識別潛在的交易機會並有效管理風險。

7. The Mini Terminal

Mini Terminal（迷你終端）是一個多用途的應用程序，旨在通過更好的工具和信息幫助您更有效地進行交易。

8. Alert Manager

Alert Manager（警報管理器）就像一個個人交易助理。它可以實時通知你 關於你的賬戶或市場的事件。它可以執行自動化操作，並且可以通過電子郵件或短信自動通知。

9. Excel RTD

Excel RTD（Excel實時數據）允許交易者將他們的交易數據導出到Excel以便進一步分析。通過 MT4 Excel，交易者可以分析他們的交易表現，回溯測試他們的交易策略，並確定潛在的改進領域。



