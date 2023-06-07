日本股市續創33年新高！連續上漲幾時休？

北京時間6月7日，日經225指數開盤高開0.4%觸及32708.53，再創33年來新高，隨後指數呈現高開低走態勢，跌幅一度擴大至1.58%，午間跌幅有所收窄。

日經指數在過去的5個月連續上漲，截至6月7日，日經指數今年累計上漲約27%，成為亞太市場中表現最好的股指，僅次於納斯達克。

日本股市的表現強勁的主要幾個原因：

日本央行新行長上台維持鴿派政策，日元貶值，日本股市與日元匯率保持高度的負相關性。

估值驅動，日經指數動態PE從1月的15倍升至6月的19倍，而其EPS預期自去年以來呈現連續走軟的態勢，價格走勢更多的為炒估值。

外資持續流入，巴菲特在4月表明加倉日本，他在2020年就已經持有日本五大商社超過5%的股份。同時多家華爾街機構也陸續發表報告表示看好日本股市。

AI和半導體產業的熱潮，日本多家半導體企業受益於概念熱潮爆發上漲。

日經225（藍線） vs USD/JPY（黃線）

來源：Tradingview, CMC Markets（6月7日）

Global X Japan Semiconductor ETF (2644.T) —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（6月7日）

當下價格能否追高

首先我們不去判斷頂部的具體位置在哪，但目前價格處於高位為大概率事件，而上述支撐日本股市走高的基本面因素可能遭遇變數

日元二次貶值壓力抬升，重新衝擊140。日本央行政策可能會有所調整，核心CPI自去年6月開始持續走高，央行的鴿派力度或將減弱，緊縮預期抬升促使日元升值

估值驅動下的上漲，在盈利預期沒有增長時，將進入殺估值的階段，即估值驅動向價值驅動轉變。

外資5月持續流入並發文大肆看好，謹防捧殺陷阱。例如外資在1月曾大肆鼓吹中國經濟復甦預期，並連續買入。隨後香港恆生指數在2月持續走弱。

謹防AI熱潮的暫時性消退，目前來看，美半導體板塊近幾個交易日出現連續縮量盤整的情況，英偉達出現縮量盤整回落。謹防後市進一步可能的調整風險。若美AI和半導體板塊出現調整將影響到全球投資者情緒。

日本核心CPI

來源：TradingEconomics

Ishares semiconductor ETF —— 日線圖

來源：CMC Markets（6月7日）

因此，現階段日經指數追高風險不可控，盈虧比管理難度較大。日線RSI指標已經連續一個月進入到超買區域，接下來的大致走向或如下圖所示。

日經225指數 —— 日線圖

來源：CMC Markets（6月7日）



