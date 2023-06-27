是否到了逃離美國科技股的時候？

6月26日，美國科技股“七巨頭”均錄得不同程度的下跌，其中特斯拉跌6.06%，在一周內股價下跌12.2%，英偉達跌3.74%，Meta跌3.55%，谷歌A跌3.27%。

在過去的一周美股科技股遭多家大行下調評級，例如摩根士丹利、巴克萊銀行以及高盛等均下調特斯拉評級從“買入”到中性，瑞銀也下調谷歌的評級從“買入”到“中性”。

雖然下調了特斯拉的評級，但華爾街機構並不認為它們已經到了可以看空的時候。例如近期傳出的消息顯示福特汽車和通用汽車同意在加拿大和美國採用特斯拉的北美充電標準，高盛的分析師馬克·德萊尼認為特斯拉仍處於長期增長的有利地位，公司在電動汽車和清潔能源處於領先地位，部分原因為該公司通過直銷模式提供完整解決方案的能力。儘管如此，他依舊將目標價從185美元上調至248美元。

通過今年美股指數的表現來看，納斯達克綜指上半年漲幅超30%，納指100上漲超40%，標普500漲約11%，道瓊斯工業指數距1月無明顯變化。

而通過下圖可以看到，標普500中的美股“七巨頭”是推升指數上漲的唯一驅動力，其餘的493個成分股今年的增長可以忽略不計。



從下圖來看，納斯達克綜指在6月16日和6月23日出現高位放量，並在當日指數收陰，這說明上方具有較強的拋壓，昨日指數下跌並呈現縮量，反映當前買盤意願較低，市場熱情出現冷卻。因此，即便從當前趨勢上看納指仍處於多頭中，但在市場並沒有出現明顯企穩的跡像下，我們當前應避免過早的介入到逢低買入的操作中，也不要去猜測指數能夠穩守20日均線。總之，人多的地方不要去。



納斯達克綜指 IXIC —— 日線圖

來源：Investing.com, CMC Markets（6月27日）

特斯拉股價出現空頭逐步放量，回補缺口概率較大，很有可能挑戰此前平台支撐210-220附近。



特斯拉 TSLA —— 日線圖

來源：Investing.com, CMC Markets（6月27日）



蘋果股價高位呈現縮量盤整，謹防潛在的空頭放量殺跌，目前上升趨勢完好，關注下方支撐180附近。



蘋果 AAPL —— 日線圖

來源：Investing.com, CMC Markets（6月27日）

微軟高位連續縮量下跌，短期多頭動能較弱，或進一步向下調整至支撐320附近。



微軟 MSFT—— 日線圖

來源：Investing.com, CMC Markets（6月27日）

英偉達股價昨日盤初一度走高，但在5日均線處遭受較大拋壓，空方成交量昨日呈現放大，目前價格暫守於20日均線但難言企穩，需觀察近兩日股價表現，若仍呈現縮量或進一步回落下探至缺口支撐處370。



英偉達NVDA —— 日線圖

來源：Investing.com, CMC Markets（6月27日）



