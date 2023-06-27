X

选择您要开设的帐户

是否到了逃離美國科技股的時候？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

27 Jun 2023, 14:00

6月26日，美國科技股“七巨頭”均錄得不同程度的下跌，其中特斯拉跌6.06%，在一周內股價下跌12.2%，英偉達跌3.74%，Meta跌3.55%，谷歌A跌3.27%。

在過去的一周美股科技股遭多家大行下調評級，例如摩根士丹利、巴克萊銀行以及高盛等均下調特斯拉評級從“買入”到中性，瑞銀也下調谷歌的評級從“買入”到“中性”。

雖然下調了特斯拉的評級，但華爾街機構並不認為它們已經到了可以看空的時候。例如近期傳出的消息顯示福特汽車和通用汽車同意在加拿大和美國採用特斯拉的北美充電標準，高盛的分析師馬克·德萊尼認為特斯拉仍處於長期增長的有利地位，公司在電動汽車和清潔能源處於領先地位，部分原因為該公司通過直銷模式提供完整解決方案的能力。儘管如此，他依舊將目標價從185美元上調至248美元。

通過今年美股指數的表現來看，納斯達克綜指上半年漲幅超30%，納指100上漲超40%，標普500漲約11%，道瓊斯工業指數距1月無明顯變化。

而通過下圖可以看到，標普500中的美股“七巨頭”是推升指數上漲的唯一驅動力，其餘的493個成分股今年的增長可以忽略不計。


 從下圖來看，納斯達克綜指在6月16日和6月23日出現高位放量，並在當日指數收陰，這說明上方具有較強的拋壓，昨日指數下跌並呈現縮量，反映當前買盤意願較低，市場熱情出現冷卻。因此，即便從當前趨勢上看納指仍處於多頭中，但在市場並沒有出現明顯企穩的跡像下，我們當前應避免過早的介入到逢低買入的操作中，也不要去猜測指數能夠穩守20日均線。總之，人多的地方不要去。


納斯達克綜指 IXIC —— 日線圖
來源：Investing.com, CMC Markets（6月27日）

 

特斯拉股價出現空頭逐步放量，回補缺口概率較大，很有可能挑戰此前平台支撐210-220附近。
 
特斯拉 TSLA —— 日線圖
來源：Investing.com, CMC Markets（6月27日）

 


蘋果股價高位呈現縮量盤整，謹防潛在的空頭放量殺跌，目前上升趨勢完好，關注下方支撐180附近。
 
蘋果 AAPL —— 日線圖
來源：Investing.com, CMC Markets（6月27日）

 

微軟高位連續縮量下跌，短期多頭動能較弱，或進一步向下調整至支撐320附近。
 
微軟 MSFT—— 日線圖
來源：Investing.com, CMC Markets（6月27日）

 

英偉達股價昨日盤初一度走高，但在5日均線處遭受較大拋壓，空方成交量昨日呈現放大，目前價格暫守於20日均線但難言企穩，需觀察近兩日股價表現，若仍呈現縮量或進一步回落下探至缺口支撐處370。
 
英偉達NVDA —— 日線圖
來源：Investing.com, CMC Markets（6月27日）


来自CMC的最新消息

Market update

亞太市場收評 2023.6.26

今日澳洲指數震盪走弱，S&P/ASX 200指數跌0.29%，報7078.7點； ASX All Ordinaries指數跌0.3%，報7264.1點；ASX Small Ordinaries指數跌0.13%，報2739.5點。香港股市震盪走弱，連續五日收陰，恆生指數跌0.51%，報18794.13點；國企指數跌0.35%，報6372.19點；恆生科技指數跌0.17%，報3872.61點。南向資金今日淨買入31.93億元，近5日累計淨賣出55.45億。

26 Jun 2023
Market outlook

黃金市場前景分析：新一輪淘金熱是否即將到來？
Market update

一週展望：美國5月PCE，中國6月官方製造業PMI。
Market update

亞太市場收評 2023.6.21

相关文章

Market outlook

黃金市場前景分析：新一輪淘金熱是否即將到來？

最近的經濟情況和技術圖表令黃金交易者喜憂參半。一方面，最近的科技股反彈助長了偏好風險的股市，徒留黃金橫盤整理。另一方面，美元疲軟構成看漲因素，金價穩定在接近歷史高位的水平，然而，近期的三重頂形態在過去幾週引發了少量拋售。黃金能否迎來突破時刻並刷新歷史新高，這可能會成為各大市場的關鍵指標，因為黃金通常被視為不確定時期的避險資產。淘金熱可能由美元疲軟、央行的購買需求強勁和避險情緒等因素引發。

23 Jun 2023
Market outlook

美聯儲如期暫停加息但提高未來加息預期，納指、美元後續如何看待？

美聯儲在6月的利率會議中如市場預期暫停加息，美股在暫停加息後一度短暫跳水，但在鮑威爾的新聞發布會中通過一系列發言緩和了市場風險情緒，例如上調全年經濟增長預期，下調失業率預期，上調核心PCE預期。美聯儲的點陣圖預測利率可能達到5.5 – 5.75%，意味著年內可能還有1次50或2次25個基點的加息

15 Jun 2023
Market outlook

日本股市續創33年新高！連續上漲幾時休？

北京時間6月7日，日經225指數開盤高開0.4%觸及32708.53，再創33年來新高，隨後指數呈現高開低走態勢，跌幅一度擴大至1.58%，午間跌幅有所收窄。日經指數在過去的5個月連續上漲，截至6月7日，日經指數今年累計上漲約27%，成為亞太市場中表現最好的股指，僅次於納斯達克。

07 Jun 2023
Market outlook

6月市場投資策略

美聯儲6月是否加息將取決於5月的勞動力市場和通脹數據，AI股可能將迎來調整；紐元兌美元可能獲得一定的反彈，但難擋頹勢；澳洲6月大盤可能仍將維持弱勢表現；香港股市的反彈需要看到利好的中國經濟數據；黃金在6月將繼續維持與美元的負相關性。

31 May 2023