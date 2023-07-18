美股週一開門紅續創高點，現價能否進一步追高？

週一美國三大股指走高，納指100續創去年1月以來高點，盤中最高觸及15745附近，尾盤小幅回落。



下圖可看出納指100在上行通道中的趨勢完好，目前價格仍延5日均線之上上漲，MACD指標在0軸上方再次出現金叉跡象。但RSI指標再次進入超買區間，該指標自5月以來持續超買但整體處於失效的狀態，但在短週期級別也出現了幾日的盤整或調整。因此，在未看到指數進一步向上突破通道上軌的阻力的情況下，不排除此處承壓出現小幅度的調整。下方可參考10日均線支撐：15300。



納斯達克100 （NDAQ 100 Cash）—— 日線圖

來源：CMC Markets（7月18日）

標普500指數在過去的兩個交易日在4500附近交投，昨日收陽並站穩在4500上方，再創15個月以來新高。投資者可關注價格能否在後續兩個交易日企穩並進一步上行，下方支撐參考趨勢線支撐4420附近。



標普500（SPX 500 Cash）—— 日線圖

來源：CMC Markets（7月18日）

道瓊斯工業指數在今年的表現整體落後於納指和標普，近期走勢連續6日上漲，創今年最高點。從圖中可看出，道指目前延5日均線穩步上行，有蓄力突破之勢頭。 MACD指標在0軸上方連續出現金叉，不排除後續進一步突破並觸及去年12月高點34950附近。



道瓊斯工業指數 （DJI Cash）—— 日線圖

來源：CMC Markets（7月18日）

VIX指數自6月以來持續處於疫情前的最低水平，反映出當下市場的極度樂觀情緒，表現出對美聯儲所提到的經濟軟著陸的信心，目前該指數再13附近有一定的支撐，該指數通常與股指成反比關係，在7月10日之後結束反彈並再次回落，促成了近一周以來美股的持續走高。投資者需觀察是否在該位置附近形成進一步的向下破位。



VIX指數 —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（7月18日）



