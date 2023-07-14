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為什麼瑪莎百貨的股價在今年上漲近60%？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

14 Jul 2023, 14:50

迄今為止，瑪莎百貨的股價一直處於上漲趨勢。截至7月13日，該股今年上漲了 59.65%，s收盤價在196.85便士。

強勁的年度業績激發了投資者的熱情。在5月24日發布的年報數據顯示，截至 2023 年 4 月 1 日的 12 個月內，銷售額同比增長 9%，達到 120 億英鎊。稅前利潤為 4.757 億英鎊，高於 3.917 億英鎊。服裝和家居用品銷售額增長 11.5%，達到 37.2 億英鎊，食品銷售額增長 8.7%，達到 72.2 億英鎊。瑪莎百貨還恢復了適度的股息。瑪莎百貨股價在年報發布後上漲了 12% 以上，此後該股又進一步上漲了 超20%。

瑪莎百貨股價和銷售額飆升的原因是一項扭虧為盈的戰略，其改進了食品和服裝產品，並實現了供應鏈的現代化。結構性成本削減計劃已為 2024 年全年計劃節省超過 1.5 億英鎊。

 

瑪莎百貨榮獲最高獎項，但股東抱怨不已

瑪莎百貨在 7 月的 Grocer Gold Awards 頒獎典禮上榮獲“年度最佳雜貨商”稱號，這在其歷史上尚屬首次。 《The Grocer》主編兼評審團主席Adam Leyland 表示，瑪莎食品憑藉令人印象深刻的食品大廳，先發製人、齊心協力解決其價值問題，以及供應鏈的重組，使其活躍客戶數量的增長超過了任何競爭對手。

然而，瑪莎百貨仍需要保持其股東的支持。在 7 月初的倫敦年度股東大會上，董事長Archie Norman建議股東最好在線參加，這是集團數字化會議計劃的一部分。

Archie Norman曾表示，企業正在面臨這樣一種情況：年度股東大會不再吸引股東參與，而且居住在倫敦以外或時間緊迫的人也無法參加。

但在線會議也使參加會議的股東感到不滿。因為他們無法接觸董事會成員，也沒有茶點——免費三明治是之前年度股東大會的固定節目。 Norman告訴 BBC，他將對負面反饋進行反思。

 

瑪莎百貨股價下一步將何去何從？


儘管生活成本上升，瑪莎百貨的業務依然強勁。作為一個高端品牌，它的客戶可能很富裕，擁有更多的可支配收入。但長期的高通脹，甚至經濟衰退，可能會對銷售造成壓力。

首席執行官Stuart Machin表示，去年，該零售商沒有將通脹的一些負面影響轉嫁給顧客，從而導致食品利潤率受到打擊。他補充說道，食品價格的下跌速度不太可能像上漲的速度一樣快。

成本削減計劃應該可以抵消部分影響，價格下降也可以抵消部分影響，但這仍然值得警惕。還值得密切關注其與合資企業Ocado的命運。這家在線配送公司去年錄得 5.01 億英鎊的稅前虧損，原因是食品銷售的低迷未能抵消其昂貴的解決方案業務的影響。

儘管如此，瑪莎百貨今年的銷售依然強勁。 NIQ的數據顯示，截至6月17日的12週內，瑪莎百貨的銷售額增長了15.4%，只有折扣店Aldi和Lidl的增長率比它更高。

追踪瑪莎百貨股價的分析師將 12 個月的目標中值定為 198.5 便士。而目前該公司股價已經處於該位置附近。
 
Marks & Spencer （MKS）—— 日線圖
來源：CMC Markets


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