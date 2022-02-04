视频技术解析 - 脸书暴雷拉跌美股，黄金盘中整理上行承压，欧元涨逾百点

脸书母公司Meta股价在四季度财告公布后暴雷，引发纳斯达克指数周四重返跌势
亚马逊在盘后以强劲的业绩表现，美股期指出现反弹。亚马逊股价盘后大涨18%，另外，社交媒体Snap也以好于预期的业绩表现在盘后大幅飙升50%以上
五家龙头科技公司中的四家录得强劲的四季度表现，整体对大盘仍然存在拉升动力
欧元走强，因欧央行提高通胀率走升的预期，欧美货币对有望打开进一步的上行空间
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