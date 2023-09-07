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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.7

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

07 Sep 2023, 16:50

澳洲股市


今日澳洲指數三連陰，S&P/ASX 200指數跌1.19%，報7171點； ASX All Ordinaries指數跌1.16%，報7374.9點；ASX Small Ordinaries指數跌0.93%，報2786.8點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：電池金屬勘探和開發商Liontown Resources Ltd （+9.03%），勘探公司Chalice Mining Ltd（+7.93%）以及生物製藥公司Telix Pharmaceuticals Ltd（+3.8 %）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：零售商Super Retail Group（-7.58%）；娛樂集團The Star Entertainment Group Ltd（-5.7%）以及煤礦公司Coronado Global Resources Inc.（-5.69% ）。


S&P/ASX 200中的11個板塊全部下跌，材料板塊領跌大盤，下跌3.17%。
來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌1.34%，報18202.07點；國企指數跌1.39%，報6314.67點；恆生科技指數跌2.04%，報4091.65點。南向資金今日淨買入70.47億元，近5日累計淨買入303.44億元。


盤面上，半導體、新能源汽車板塊走弱。


半導體方面，中芯國際跌7.6%，華虹半導體跌5.75%，協鑫科技跌4.32%，ASMPT跌2.63%。


新能源汽車方面，恆大汽車跌8.73%，五菱汽車跌3.08%，蔚來跌2.61%，長城汽車跌2.6%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計


 來源：CMC Markets NG平台


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