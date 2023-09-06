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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.6

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

06 Sep 2023, 16:25

澳洲股市


今日澳洲指數延續下跌，S&P/ASX 200指數跌0.78%，報7257.1點； ASX All Ordinaries指數跌0.73%，報7461.6點；ASX Small Ordinaries指數跌0.81%，報2812.9點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：地產營銷公司Domain Holdings Australia Ltd （+3.90%），生物製藥公司Telix Pharmaceuticals Ltd（+2.5%）以及房地產集團HMC Capital Ltd（+1.87%） 。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：包裝公司Orora Ltd（-18.18%）；房地產投資管理公司 Cromwell Property Group（-5.38%）以及腫瘤治療公司Imugene Ltd（-4.48%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有10個板塊下跌，信息技術為跌幅最大的板塊，下跌1.49%。


來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開，午後拉升。截至收盤，恆生指數跌0.04%，報18449.98點；國企指數漲0.11%，報6403.7點；恆生科技指數跌0.4%，報4176.84點。南向資金今日淨買入41.68億元，近5日累計淨買入278.88億元。


盤面上，內房板塊大幅走強，生物科技、航空板塊走弱。


內房板塊方面，億達中國漲320%，中國恆大82.86%，融創中國漲68.35%，碧桂園漲20.79%。


生物科技方面，來凱醫藥跌12.72%，永泰生物跌7.73%，貝康醫療跌5.4%。


航空板塊方面，東方航空跌2.53%，南方航空跌2.39%，國泰航空跌1.3%，中國國航跌1.21%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計


來源：CMC Markets NG平台


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