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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.5

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

05 Sep 2023, 17:45

澳洲股市


今日澳洲指數收跌，S&P/ASX 200指數跌0.06%，報7314.3點； ASX All Ordinaries指數跌0.12%，報7516.8點；ASX Small Ordinaries指數跌0.68%，報2836點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：腫瘤治療公司Imugene Ltd（+3.08%），農業綜合企業GrainCorp Ltd（+3.04%）以及採礦公司IGO Ltd（+2.38%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：勘探公司Chalice Mining Ltd（-13.43%）；黃金勘探公司West African Resources Ltd（-4.68%）以及鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（-4.17% ）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有6個板塊下跌，公用事業為跌幅最大的板塊，下跌1.18%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌2.06%，報18456.91點；國企指數跌2.09%，報6396.76點；恆生科技指數跌2.59%，報4193.45點。南向資金今日淨買入119.98億元，近5日累計淨買入266.25億元。


盤面上，內房、中概互聯走弱，半導體盤中跳水。


內房板塊方面，華潤置地跌5.08%，富力地產跌5%，龍湖集團跌4.36%。


中概互聯網方面，美團跌3.09%，騰訊跌1.32%，京東跌2.22%，百度跌1.53%，小米跌6.6%。

 

商品外匯


 來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計


  
   來源：CMC Markets NG平台


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