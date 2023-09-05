亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.5

澳洲股市
今日澳洲指數收跌，S&P/ASX 200指數跌0.06%，報7314.3點； ASX All Ordinaries指數跌0.12%，報7516.8點；ASX Small Ordinaries指數跌0.68%，報2836點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：腫瘤治療公司Imugene Ltd（+3.08%），農業綜合企業GrainCorp Ltd（+3.04%）以及採礦公司IGO Ltd（+2.38%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：勘探公司Chalice Mining Ltd（-13.43%）；黃金勘探公司West African Resources Ltd（-4.68%）以及鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（-4.17% ）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有6個板塊下跌，公用事業為跌幅最大的板塊，下跌1.18%。
香港股市
香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌2.06%，報18456.91點；國企指數跌2.09%，報6396.76點；恆生科技指數跌2.59%，報4193.45點。南向資金今日淨買入119.98億元，近5日累計淨買入266.25億元。
盤面上，內房、中概互聯走弱，半導體盤中跳水。
內房板塊方面，華潤置地跌5.08%，富力地產跌5%，龍湖集團跌4.36%。
中概互聯網方面，美團跌3.09%，騰訊跌1.32%，京東跌2.22%，百度跌1.53%，小米跌6.6%。
商品外匯
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來源：CMC Markets NG平台