亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.5

Market outlook

美股指數連續走強，新一輪牛市或短期反彈？

美股指數在8月呈現先抑後揚的走勢，在8月初由於美債收益率的持續上行，美股指數連續回落。納指100距高點回落約8.2%，標普500指數距高點回落約5%，道瓊斯指數距高點回落約4.7%。但下跌趨勢在8月中下旬結束。在經歷了持續一周的盤整後，在8月的最後一周三大指數集體上漲。並收復了8月近60%的跌幅。