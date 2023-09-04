亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.4

澳洲股市
今日澳洲指數早盤高開低走，午後小幅拉升，S&P/ASX 200指數漲0.56%，報7318.8點； ASX All Ordinaries指數漲0.48%，報7527.7點；ASX Small Ordinaries指數漲0.37%，報2855.4點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰礦公司Liontown Resources Ltd（+8.78%），鈾生產公司Paladin Energy Ltd（+6.86%）以及石墨生產商Syrah Resources Ltd（+5.22%） 。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰資源勘探公司Lake Resources N.L.（-6.98%）；銀行和金融服務公司Bendigo and Adelaide Bank Ltd（-3.47%）以及投資管理公司Challenger Ltd（ -3.44%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有7個板塊下跌，但材料、能源板塊大幅上漲推升大盤，分別上漲1.95%和1.59%。
香港股市
香港股市高開高走。截至收盤，恆生指數漲2.51%，報18844.16點；國企指數漲3.17%，報6533.45點；恆生科技指數漲3%，報4305.02點。南向資金今日淨買入42.99億元，近5日累計淨買入187.29億元。
盤面上，內房、內險、汽車股領漲大盤。
內房板塊方面，融創中國漲34.04%，新城發展漲18.3%，富力地產漲16.67%，碧桂園漲14.61%。
內險板塊方面，中國人壽漲8.07%，中國太保漲7.91%，中國平安漲6.71%，新華保險漲5.65%。
汽車股方面，零跑汽車漲6.87%，東風集團股份漲3.82%，吉利汽車漲3.49%，北京汽車漲3.23%，比亞迪漲3.09%，蔚來漲3.04%。
商品外匯
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來源：CMC Markets NG平台