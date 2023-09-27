亞太市場收評 &CMC Markets客戶持股統計 2023.9.27

Market update

10月市場展望，美元加速趕頂，靜待市場磨底

美元指數觸及106大關，年內或已觸及頂峰？美股震盪走弱，後市面臨進一步下跌？中國股市成交低迷，節後能否回升？油價持續走高，後續是否突破100大關？黃金表現堅挺，第四季或有佈局機會？