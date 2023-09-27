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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持股統計 2023.9.27

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

27 Sep 2023, 16:30

澳洲股市


今日澳洲指數早盤一度走低，盤中多次回升，最終小幅收跌。 S&P/ASX 200指數下跌0.11%，7030.3點； ASX All Ordinaries指數跌0.12%，7229.8點；ASX Small Ordinaries指數跌0.28%，2710.8點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：醫療設備公司Resmed Inc（+4.79%），博彩公司Tabcorp Holding Ltd（+5.95%）以及生物製藥公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（+3.05%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：娛樂集團The Star Entertainment Group Ltd （-16%），西澳礦業公司De Grey Mining Ltd（-4.7%）以及鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（ -4.55%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有9個板塊下跌，資訊科技為下跌最多的板塊，下跌0.96%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市反彈。 截至收盤，恆生指數漲0.83%，報17611.87點；國企指數漲0.65%，報6069.84點；恆生科技指數漲0.43%，報3833.87點。 南向資金今日淨買進36.82億元，近5日累計淨買進88.91億元。


盤面上，物流、製藥、醫療保健板塊走強。


物流股方面，樂艙物流漲32.39%，嘉里物流漲21.43%，遠見控股漲17.5%。


製藥股方面，聯邦製藥漲8.57%，藥明康德漲7.72%，歌禮製藥漲7.26%，信達生物漲6.94%，韓森製藥漲4.26%。


醫療保健股方面，康基醫療漲5.28%，瑞爾集團漲4.63%，威高股漲3.77%，微創機器人漲3.79%，先健科技漲3%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計


   資料來源：CMC Markets NG平台


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