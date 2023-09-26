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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持股統計 2023.9.26

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

26 Sep 2023, 17:10

澳洲股市


今日澳洲指數走弱，S&P/ASX 200指數跌0.54%，報7038.2點； ASX All Ordinaries指數跌0.55%，報7238.3點；ASX Small Ordinaries指數跌0.61%，報2718.4點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：醫療軟體服務公司Pro Medicus Ltd（+12.39%），醫療設備公司PolyNovo Ltd（+5.95%）以及鈾生產公司Paladin Energy Ltd（+3.83%） 。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：黃金勘探和開發公司Genesis Minerals Ltd（-7.19%），鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（-5.38%）以及初級勘探公司Chalice Mining Ltd（- 5.37%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有9個板塊上漲，資訊科技為漲幅最多的板塊，上漲1.92%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市全天下跌。 截至收盤，恆生指數跌1.48%，報17466.9點；國企指數跌1.62%，報6030.77點；恆生科技指數跌1.69%，報3817.27點。 南向資金今日淨買進1.59億元，近5日累計淨買進84.09億元。


盤面上，中概網路、運動用品、電信股走弱。


中概網路方面，京東跌2.69%，騰訊跌1.45%，小米跌1.52%，快手跌1.37%。


體育用品股方面，滔博跌6.25%，李寧跌5.18%，安踏跌4.17%，特步跌2.9%，361度下跌2.82%。


電信股方面，中國聯通跌1.9%，中國移動跌1.87%，中國電信跌2.24%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計

資料來源：CMC Markets NG平台


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