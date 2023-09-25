亞太市場收評 &CMC Markets客戶持股統計 2023.9.25

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一週展望：美國9月PCE資料、歐元區9月CPI，聚焦美股重要技術支撐

能源價格的上漲或導致歐元區9月CPI面臨上行風險，聯準會最重視的9月PCE數據是否支持鮑威爾的鷹派言論，美股是否面臨進一步下行風險？