亞太市場收評 &CMC Markets客戶持股統計 2023.9.25

澳洲股市
今日澳洲指數探底回升，S&P/ASX 200指數漲0.11%，報7076.5點； ASX All Ordinaries指數漲0.12%，報7278.6點；ASX Small Ordinaries指數漲0.25%，報2735點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鈾生產公司Paladin Energy Ltd（+6.09%），q企業軟體公司Technology One Ltd（+4%）以及煤礦勘探公司Whitehaven Coal Ltd（+3.41% ）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：初級勘探公司Chalice Mining Ltd（-5.1%），金礦公司Bellevue Gold Ltd（-3.36%）以及鋰化學公司Allkem Ltd（-3.25%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有9個板塊上漲，資訊科技為漲幅最多的板塊，上漲1.92%。
香港股市
香港股市低開低走。 截至收盤，恆生指數跌1.82%，報17729.29點；國企指數跌2.11%，報6130.25點；恆生科技指數跌2.72%，報3882.9點。 南向資金今日淨買進60.33億元，近5日累計淨買進117.36億元。
盤面上，內房、新能源車、中概網路板塊領跌。
內房股方面，中國恆大跌21.82%，遠洋集團跌11.61%，融創中國跌10.82%，龍光集團下跌9.09%，寶龍地產跌8.82%。 碧桂園跌7.69%。 富力地產跌7.35%。
新能源車方面，恆大汽車跌22.22%，理想汽車下跌7.72%，蔚來汽車下跌4.6%。
中概網路方面，騰訊下跌2.93%，美團下跌2.98%，京東跌4.07%，快手跌2.6%，網易跌2.41%，嗶哩嗶哩跌2.98%。
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客戶持倉統計
資料來源：CMC Markets NG平台