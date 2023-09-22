亞太市場收評 &CMC Markets客戶持股統計 2023.9.22

澳洲股市



今日澳洲指數觸底反彈，S&P/ASX 200指數漲0.05%，報7068.8點； ASX All Ordinaries指數漲0.05%，報7270點；ASX Small Ordinaries指數漲0.037%，報2728.1點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰鉭生產商Pilbara Minerals Ltd（+6.78%），蔬果供應商Costa Group Holdings Ltd（+6.55%）以及金融服務公司Insignia Financial Ltd（+ 3.77%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：教育集團IDP Education Ltd（-5.9%），黃金生產和勘探公司Regis Resources Ltd（-3.13%）以及房地產集團HMC Capital Ltd（-2.97%） 。



S&P/ASX 200中的11個板塊有6個板塊上漲，房地產為下跌最多的板塊，下跌1.48%。 公用事業、能源部門走高，分別上漲0.79%和0.72%。

來源：ASX

香港股市



香港股市大幅反彈。 截至收盤，恆生指數漲2.28%，報18057.45點；國企指數漲2.68%，報6262.61點；恆生科技指數漲3.69%，報3991.33點。 南向資金今日淨賣出42.28億元，近5日累計淨買進144.35億元。



盤面上，中概網路、新能源汽車板塊領漲



中概網路方面，騰訊漲3.5%，百度漲2.78%，快手漲5.13%，嗶哩嗶哩漲4.79%，阿里漲3.93%，美團漲3.87%，京東漲3.08%，網易漲6.23%。



新能源汽車方面，恆大汽車漲5.88%，小鵬汽車漲5.52%，長城汽車漲4.68%，理想汽車漲4.05%。



商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客戶持倉統計





來源：CMC Markets NG平台



