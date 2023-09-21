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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持股統計 2023.9.21

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

21 Sep 2023, 16:35

澳洲股市


今日澳洲指數持續下跌，S&P/ASX 200指數跌1.37%，報7065.2點； ASX All Ordinaries指數跌1.29%，報7266.6點；ASX Small Ordinaries指數跌0.91%，報2727.1點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：資料管理公司Link Administration Holdings Ltd（+2.95%），軟體服務公司Data#3 Ltd（+2.72%）以及鈾生產公司Paladin Energy Ltd（+2.08 %）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（-11.43%），電腦科技公司Weebit Nano Ltd（-4.8%）以及金融科技公司Block Inc.（-4.76% ）。


S&P/ASX 200中的11個板塊全部下跌，能源板塊為下跌最多的板塊，下跌1.96%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開低走。 截至收盤，恆生指數跌1.29%，報17655.41點；國企指數跌1.33%，報6099.26點；恆生科技指數跌1.85%，報3849.27點。 南向資金今日淨買進32.44億元，近5日累計淨買198.56億元。


盤面上，半導體、生技跌幅居前。 恆大系逆市走高


半導體方面，普達特科技跌17.89%，信利國際跌13.25%，ASMPT跌2.62%，華虹半導體跌2.07%。


生物科技方面，3D Medicines跌8.75%，鉅子生物跌8.04%，基石藥廠跌5.05%，君實生物跌3.98%。


恆大系方面，中國恆大漲10%，恆大物業漲3.03%。

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計


  
   資料來源：CMC Markets NG平台


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