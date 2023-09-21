亞太市場收評 &CMC Markets客戶持股統計 2023.9.21

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日本央行利率決議前瞻：轉鷹是否阻止匯率進一步貶值？

考慮到目前日圓匯率不斷貶值，日本央行可能會稍微調整前瞻性指引的措詞。 重點將放在會後新聞發布會上，此前日本央行行長植田和男曾表示如果通膨和工資保持持續上漲，年底存在退出負利率的可能性，市場將在此次會議尋求任何央行轉鷹的信息。