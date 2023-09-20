亞太市場收評 &CMC Markets客戶持股統計 2023.9.20

澳洲股市
今日澳洲指數全天走低，S&P/ASX 200指數跌0.46%，報7163.3點； ASX All Ordinaries指數跌0.45%，報7361.9點；ASX Small Ordinaries指數跌0.46%，報2752.1點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（+5%），廢棄物管理公司Cleanaway Waste Management Ltd（+3.29%）以及地產行銷方案解決公司Domain Holdings Australia Ltd （+3.29%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：娛樂集團The Star Entertainment Group（-6.55%），鋰生產公司Core Lithium Ltd（-5.41%）以及鈾生產公司Paladin Energy Ltd（-4.48%） 。
來源：ASX
S&P/ASX 200中的11個板塊有7個板塊下跌，能源板塊為下跌最多的板塊，下跌1.81%。
香港股市
香港股市震盪走弱。 截至收盤，恆生指數跌0.62%，報17885.6點；國企指數跌0.86%，報6181.73點；恆生科技指數跌1.58%，報3921.83點。 南向資金今日淨買進31.99億元，近5日累計淨買進192.23億元。
盤面上，半導體、中概網路、電力板塊跌幅居前。
半導體方面，芯智控股跌8.59%，華顯光電跌5.26%，ASMPT跌2.35%，京東方精電跌2.31%，協鑫科技跌2.21%，華虹半導體跌1.53%，中芯國際跌1.24%。
中概網路方面，美團下跌2.05%，快手跌2.67%，網路易跌3.19%。
電力股方面，瑞風新能源下跌9.41%，中廣核新能源下跌4.02%，大唐發電下跌2.36%，中廣核電力下跌1.44%。
商品外匯
CMC Markets客戶持倉統計
資料來源：CMC Markets NG平台