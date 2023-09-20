亞太市場收評 &CMC Markets客戶持股統計 2023.9.20

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美元指數的強勢還能持續多久？

在上週四歐洲央行升息25個基點後，由於其偏鴿的政策聲明，結合當下歐元區疲軟的經濟水平，導緻美元指數再次來到105之上，在經歷了後續兩個交易日的小幅 調整後，美元指數目前仍處於105之上的水平。