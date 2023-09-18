亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.18

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一週展望：美國、英國、日本三大央行利率決議來襲！

市場預期美聯儲本週將暫停加息，維持聯邦基金利率在5.25% - 5.5%不變，但預計鮑威爾在貨幣政策路徑上的發言仍舊偏鷹。英國央行預計將進一步加息25個基點至5.5%。日本央行預計將維持利率在-0.1%不變，預計在當前YCC政策上無重大調整。