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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.18

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

18 Sep 2023, 18:25

澳洲股市


今日澳洲指數下跌，S&P/ASX 200指數跌0.67%，報7230.4點； ASX All Ordinaries指數跌0.73%，報7428.1點；ASX Small Ordinaries指數跌1.27%，報2775.3點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鈾生產公司Paladin Energy Ltd（+4.15%），澳大利亞證券交易所ASX Ltd（+1.54%）以及醫療公司Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd（+1.52 %）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：黃金生產和勘探公司Silver Lake Resources Ltd（-8.33%），軟件服務商BrainChip Holdings Ltd（-6.78%）以及礦產公司Syrah Resources Ltd（-6.72 %）。


S&P/ASX 200中的11個板塊全部下跌，信息技術為下跌最多的板塊，下跌2.65%。
 


 來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌1.39%，報17930.55點；國企指數跌1.59%，報6209.52點；恆生科技指數跌2.22%，報3987.35點。南向資金今日淨買入87.33億元，近5日累計淨買入174.99億元。


盤面上，電氣設備、鋰電池、 內房股走低。


電氣設備方面，東方電氣跌3.86%，上海電氣跌2.19%，金風科技跌1.28%。


鋰電池方面，中國石墨跌24.05%，洪橋集團跌7.41%，比亞迪電子跌2.42%


內房股方面，億達中國跌22.03%，北京建設跌11.63%，中駿集團控股跌9.21%，時代中國控股跌8.77%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計


  來源：CMC Markets NG平台


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