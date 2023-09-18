亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.18

澳洲股市
今日澳洲指數下跌，S&P/ASX 200指數跌0.67%，報7230.4點； ASX All Ordinaries指數跌0.73%，報7428.1點；ASX Small Ordinaries指數跌1.27%，報2775.3點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鈾生產公司Paladin Energy Ltd（+4.15%），澳大利亞證券交易所ASX Ltd（+1.54%）以及醫療公司Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd（+1.52 %）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：黃金生產和勘探公司Silver Lake Resources Ltd（-8.33%），軟件服務商BrainChip Holdings Ltd（-6.78%）以及礦產公司Syrah Resources Ltd（-6.72 %）。
S&P/ASX 200中的11個板塊全部下跌，信息技術為下跌最多的板塊，下跌2.65%。
來源：ASX
香港股市
香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌1.39%，報17930.55點；國企指數跌1.59%，報6209.52點；恆生科技指數跌2.22%，報3987.35點。南向資金今日淨買入87.33億元，近5日累計淨買入174.99億元。
盤面上，電氣設備、鋰電池、 內房股走低。
電氣設備方面，東方電氣跌3.86%，上海電氣跌2.19%，金風科技跌1.28%。
鋰電池方面，中國石墨跌24.05%，洪橋集團跌7.41%，比亞迪電子跌2.42%
內房股方面，億達中國跌22.03%，北京建設跌11.63%，中駿集團控股跌9.21%，時代中國控股跌8.77%。
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客戶持倉統計
來源：CMC Markets NG平台