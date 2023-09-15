亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.15

澳洲股市
今日澳洲指數集體上漲，S&P/ASX 200指數漲1.29%，報7279點； ASX All Ordinaries指數漲1.35%，報7482.6點；ASX Small Ordinaries指數漲1.66%，報2811.1點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：礦產公司Syrah Resources Ltd（+8.18%），軟件服務公司Life360 Inc（+6.69%）以及投資公司Washiongton H Soul Pattingson & Company Ltd（+6.64% ）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：娛樂集團The Star Entertainment Group Ltd（-2.84%）；房地產集團Abacus Group（-2.75%）以及房地產投資管理公司Cromwell Property Group（-2.27%） 。
S&P/ASX 200中的11個板塊全部上漲，材料板塊領漲，上漲2.54%。
香港股市
香港股市早盤衝高，午後小幅回落。截至收盤，恆生指數漲0.75%，報18182.89點；國企指數漲0.55%，報6309.59點；恆生科技指數漲0.46%，報4077.91點。南向資金今日淨買入11.94億元，近5日累計淨賣出14.9億元。
盤面上，電影、生物科技、汽車股漲幅居前，內房股領跌。
電影股方面，阿里影業漲7.84%，貓眼娛樂漲6.67%。
生物科技股方面，來凱醫藥漲5.17%，藥明生物漲4.77%，榮昌生物漲3.16%。
汽車股方面，蔚來汽車漲5.4%，零跑汽車漲4.59%，北京汽車漲4.55%。
內房股方面，遠洋集團跌12.12%，中國恆大跌10.14%，禹洲集團跌9.95%。
商品外匯
來源：CMC Markets
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