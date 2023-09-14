亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.14

澳洲股市
今日澳洲指數止跌反彈，S&P/ASX 200指數漲0.46%，報7186.5點； ASX All Ordinaries指數漲0.5%，報7382.6點；ASX Small Ordinaries指數漲0.56%，報2765.3點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：軟件服務商Brainchip Holdings Ltd（+5.45%），鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（+5%）以及鐵礦石勘探公司Champion Iron Ltd（+ 4.33%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金融數據公司Link Administration Holdings Ltd（-4.88%）；基礎設施公司Fletcher Building Ltd（-4.41%）以及電信運營商Spark New Zealand Ltd（-3.97 %）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有8個板塊上漲，材料板塊領漲，上漲0.96%。
香港股市
香港股市震盪收紅。截至收盤，恆生指數漲0.21%，報18047.92點；國企指數漲0.63%，報6275.15點；恆生科技指數漲0.44%，報4059.15點。南向資金今日淨買入26.12億元，近5日累計淨買入43.63億元。
盤面上，黃金、建築材料板塊領漲。
黃金股方面，中國黃金國際漲7.99%，山東黃金漲4.73%，劉福集團漲1.51%。
建築材料方面，中國金石漲82.61%，基石控股漲15%，景聯集團漲5.56%，浦江國際漲3.9%，華新水泥漲2.87%。
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客戶持倉統計
來源：CMC Markets NG平台