亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.13

Market update

納指走弱，等待今晚通脹數據進一步釋放風險。

由於能源和食品價格的上漲，市場預期美國總體CPI同比上漲3.6%，環比預期上漲0.6%；核心CPI預期同比放緩至4.3%，環比預期上漲0.2%。