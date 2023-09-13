亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.13

澳洲股市
今日澳洲指數收跌，S&P/ASX 200指數跌0.74%，報7153.9點； ASX All Ordinaries指數跌0.77%，報7345.7點；ASX Small Ordinaries指數跌0.91%，報2749.8點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：煤礦公司Coronado Global Resources Inc.（+3.08%），鋰資源勘探公司Lake Resources N.L.（+2.94%）以及汽車配件銷售及維修商Bapcor Ltd（ +2.92%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：採礦勘探公司IGO Ltd（-7.58%）；汽車零售集團Eagers Automotive Ltd（-4.54%）以及勘探公司Chalice Mining Ltd（-4.45%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有9個板塊上漲，信息技術板塊領跌，下跌1.56%。
香港股市
香港股市高開低走。截至收盤，恆生指數跌0.09%，報18009.22點；國企指數跌0.39%，報6235.71點；恆生科技指數跌0.56%，報4063.96點。南向資金今日淨賣出17.67億元，近5日累計淨買入59.2億元。
盤面上，內房、太陽能板塊漲幅居前，醫療保健、生命科學板塊領跌。
內房股方面，時代中國控股漲15.79%，正榮地產漲14.71%，富力地產漲8.44%，SOHO中國漲8.51%，龍光集團漲6%。
太陽能股方面，新特能源漲15.52%，東銀國際漲11.86%。
醫療保健股方面，盈健醫療跌25.13%，時代天使跌5.37%，歐康維視生物跌3.46%。
生命科學股方面，百奧賽圖跌13.89%，愛康醫療跌3.26%，泰格醫藥跌1.81%。
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客戶持倉統計
來源：CMC Markets NG平台