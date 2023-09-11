亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.11

澳洲股市
今日澳洲指數低開高走，S&P/ASX 200指數漲0.5%，報7192.3點； ASX All Ordinaries指數漲0.4%，報7387.8點；ASX Small Ordinaries指數跌0.19%，報2775.3點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：礦產公司Syrah Resources Ltd（+7.02%），資產管理公司Magellan Financial Group Ltd（+4.4%）以及金融公司Link Administration Holdings Ltd（+3.89%） 。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金屬回收公司Sims Ltd（-10.63%）；網絡服務提供商Megaport Ltd（-8.59%）以及鋰資源勘探公司Lake Resources N.L.（-7.9%） 。
S&P/ASX 200中的11個板塊有7個板塊上漲，金融板塊為漲幅最多的板塊，上漲1.27%。
香港股市
香港股市低開，午後拉升。截至收盤，恆生指數跌0.58%，報18096.45點；國企指數跌0.25%，報6298.72點；恆生科技指數跌0.21%，報4083.14點。南向資金今日淨賣出102.56億元，近5日累計淨買入172.57億元。
盤面上，電力、生物科技板塊漲幅居前。
電力股方面，瑞風新能源漲22.77%，華能國際電力漲2.07%，華電國際電力漲1.59%，中廣核電力漲1.51%。
生物科技股方面，宜明昂科漲21.72%，榮昌生物漲13.36%，君實生物漲6.23%，康希諾生物漲3.49%，中國生物製藥漲3.08%。
商品外匯
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來源：CMC Markets NG平台