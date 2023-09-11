X

选择您要开设的帐户

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.11

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

11 Sep 2023, 16:45

澳洲股市


今日澳洲指數低開高走，S&P/ASX 200指數漲0.5%，報7192.3點； ASX All Ordinaries指數漲0.4%，報7387.8點；ASX Small Ordinaries指數跌0.19%，報2775.3點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：礦產公司Syrah Resources Ltd（+7.02%），資產管理公司Magellan Financial Group Ltd（+4.4%）以及金融公司Link Administration Holdings Ltd（+3.89%） 。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金屬回收公司Sims Ltd（-10.63%）；網絡服務提供商Megaport Ltd（-8.59%）以及鋰資源勘探公司Lake Resources N.L.（-7.9%） 。


S&P/ASX 200中的11個板塊有7個板塊上漲，金融板塊為漲幅最多的板塊，上漲1.27%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開，午後拉升。截至收盤，恆生指數跌0.58%，報18096.45點；國企指數跌0.25%，報6298.72點；恆生科技指數跌0.21%，報4083.14點。南向資金今日淨賣出102.56億元，近5日累計淨買入172.57億元。


盤面上，電力、生物科技板塊漲幅居前。


電力股方面，瑞風新能源漲22.77%，華能國際電力漲2.07%，華電國際電力漲1.59%，中廣核電力漲1.51%。


生物科技股方面，宜明昂科漲21.72%，榮昌生物漲13.36%，君實生物漲6.23%，康希諾生物漲3.49%，中國生物製藥漲3.08%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計


  來源：CMC Markets NG平台

 


来自CMC的最新消息

Market update

一週展望：美國8月CPI，歐洲央行利率決議，蘋果秋季發布會。

美國8月總體CPI或繼續上行，歐洲央行本週或按兵不動，蘋果新iPhone 15系列發布。

10 Sep 2023

Market outlook

近期黃金價格走勢分析: 黃金連續回落，反彈結束了？

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.8

Market update

特斯拉股價止跌回升，現在還能買麼？

相关文章

Market outlook

近期黃金價格走勢分析: 黃金連續回落，反彈結束了？

黃金自8月下旬以來從1885美元連續上漲，在9月1日最高觸及1953美元。但本週黃金在前三個交易日連續走弱，截至9月6日收盤，黃金報1916.5美元/盎司。我們在8月24日的報告中提到了黃金本輪的反彈目標在1945 – 1950美元，並且發表黃金在當前時間點只具備短期多頭觀點，不具備現階段走牛的條件。

07 Sep 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.8

今日澳洲指數弱勢震盪，S&P/ASX 200指數跌0.2%，報7156.7點； ASX All Ordinaries指數跌0.23%，報7358.1點；ASX Small Ordinaries指數跌0.23%，報2780.5點。

08 Sep 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.7

今日澳洲指數三連陰，S&P/ASX 200指數跌1.19%，報7171點； ASX All Ordinaries指數跌1.16%，報7374.9點；ASX Small Ordinaries指數跌0.93%，報2786.8點。香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌1.34%，報18202.07點；國企指數跌1.39%，報6314.67點；恆生科技指數跌2.04%，報4091.65點。南向資金今日淨買入70.47億元，近5日累計淨買入303.44億元。

07 Sep 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.6

今日澳洲指數延續下跌，S&P/ASX 200指數跌0.78%，報7257.1點； ASX All Ordinaries指數跌0.73%，報7461.6點；ASX Small Ordinaries指數跌0.81%，報2812.9點。香港股市低開，午後拉升。截至收盤，恆生指數跌0.04%，報18449.98點；國企指數漲0.11%，報6403.7點；恆生科技指數跌0.4%，報4176.84點。南向資金今日淨買入41.68億元，近5日累計淨買入278.88億元。

06 Sep 2023