亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.9.1

澳洲股市
今日澳洲指數小幅下跌，S&P/ASX 200指數跌0.37%，報7278.3點； ASX All Ordinaries指數跌0.37%，報7489.9點；ASX Small Ordinaries指數跌0.074%，報2844.9點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（+4.55%），煤礦勘探公司Whitehaven Coal Ltd（+3.94%）以及冶金煤生產商Coronado Global Resources Inc（+ 3.8%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金礦勘探公司Chalice Mining Ltd（-7.28%）；醫療設備公司PolyNovo Ltd（-5.71%）以及鐵礦石勘探和開發公司Fortescue Metals Group Ltd （-5.27%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有8個板塊下漲，能源板塊逆市上漲1.58%，健康醫療板塊領跌，下跌1.42%。
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