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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.31

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

31 Aug 2023, 16:30

澳洲股市


今日澳洲指數全天震盪，S&P/ASX 200指數漲0.1%，報7305.3點； ASX All Ordinaries指數漲0.15%，報7517.8點；ASX Small Ordinaries指數跌0.049%，報2847點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：軟件服務公司BrainChip Holdings Ltd（+6.67%），採礦公司IGO Ltd（+5.45%）以及零售公司Harvey Norman Holdings Ltd（+5.21%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（-12%）；煤礦勘探公司Whitehaven Coal Ltd（-9.38%）以及在線旅行社Webjet Ltd（-6.06%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有8個板塊上漲，通信技術板塊為表現最好的板塊，上漲0.98%。但能源板塊大幅下跌，下跌2.67%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市高開低走。截至收盤，恆生指數跌0.55%，報18382.06點；國企指數跌0.38%，報6332.42點；恆生科技指數跌0.38%，報4179.49點。南向資金今日淨買入28.31億元，近5日累計淨買入178.16億元。


盤面上，製藥、內房、中資券商走弱。半導體、新能源汽車走強


製藥板塊方面，百濟神州跌2.83%，瀚森製藥跌2.11%，信達生物跌2.36%，復星醫藥跌2.33%。


內房板塊方面，綠地香港跌15.38%，融信中國跌9.47%，富力地產跌5.51%，龍湖集團跌4.73%，万科跌3.79%。


中資券商板塊方面，中金公司跌6.68%，海通證券跌4.32%，中信建投跌3.36%，東方證券跌3.33%。


半導體板塊方面，駿馬半導體漲3.89%，芯智控股漲3.33%，中芯國際漲2.5%，華虹半導體漲0.74%。


新能源汽車板塊方面，恆大汽車漲9.71%，零跑汽車漲2.34%，蔚來汽車漲2.13%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

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