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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.30

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

30 Aug 2023, 16:40

澳洲股市


今日澳洲指數上漲，S&P/ASX 200指數漲1.21%，報7297.7點； ASX All Ordinaries指數漲1.22%，報7506.8點；ASX Small Ordinaries指數漲1.09%，報2848.4點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：軟件服務公司BrainChip Holdings Ltd（+9.09%），鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（+8.70%）以及醫療保健公司Healius Ltd（+7.75%） 。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金礦勘探公司Chalice Mining Ltd（-25.20%）；建築材料公司Boral Ltd（-7.95%）以及旅行集團Flight Centre Travel Group Ltd（-2.81% ）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有9個板塊上漲，工業板塊為表現最好的板塊，上漲2.14%，過去5天累計上漲2.57%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市高開低走。截至收盤，恆生指數跌0.01%，報18482.86點；國企指數跌0.47%，報6356.5點；恆生科技指數跌0.92%，報4195.41點。南向資金今日淨買入45.91億元，近5日累計淨買入194.31億元。


盤面上，汽車、綠電、恆大系跌幅居前。


汽車股方面，蔚來跌7.4%，北京汽車跌2.73%，東風集團跌2.68%。


綠電股方面，大唐新能源跌16.74%，華潤電力跌4.67%，大唐發電跌3.94%，中國電力跌3.83%，華能國際電力跌3.45%。


恆大系方面，中國恆大跌10%，恆大汽車跌5.5%，恆大物業跌1.45%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計


  來源：CMC Markets NG平台

 

 


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