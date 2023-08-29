亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.29

澳洲股市
今日澳洲指數上漲，S&P/ASX 200指數漲0.71%，報7210.5點； ASX All Ordinaries指數漲0.69%，報7416.4點；ASX Small Ordinaries指數跌0.35%，報2817.7點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（+26.37%），建築服務集團Johns Lyng Group Ltd（+9.01%）以及礦業服務及加工公司Mineral Resources Ltd（ 7.97%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：資管公司Link Administration Holdings Ltd（-6.72%）；腫瘤治療公司Imugene Ltd（-5.97%）以及軟件服務公司BrainChip Holdings Ltd（-5.17%） 。
S&P/ASX 200中的11個板塊有9個板塊上漲，材料、非必需消費板塊領漲大盤，分別上漲1.6%和1.42%。
香港股市
香港股市高開高走。截至收盤，恆生指數漲1.95%，報18484.03點；國企指數漲2.25%，報6386.8點；恆生科技指數漲2.59%，報4234.43點。南向資金今日淨買入29.06億元，近5日累計淨買入179.62億元。
盤面上，汽車、生物科技、內房股走強。
汽車股方面，北京汽車漲17.02%，比亞迪股份漲5.6%，理想汽車漲4.19%，長城汽車漲3.22%。
生物科技方面，3D Medicines漲10.78%，康希諾生物漲5.32%，榮昌生物漲4.95%，君實生物漲4.42%。
內房股方面，綠地香港漲18.52%，富力地產漲18.1%，綠城中國漲13.11%，融創中國漲12.64%，碧桂園漲12.35%。
商品外匯