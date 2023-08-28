亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.28

Weekly outlook

一週展望：美國勞動力市場或即將放緩

美聯儲鮑威爾和歐洲央行拉加德在傑克遜霍爾研討會上均表示將采取“長期利率更高”的方式繼續抑制通脹。 盡管周五美國和歐洲市場均出現反彈，但美股市場本月迄今仍處於跌勢。 由於美國債券收益率仍然維持在數十年來的高位，市場震蕩難以短期平息，股市或難以扭轉8月份熊市。