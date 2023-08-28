亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.28

澳洲股市
今日澳洲指數小幅上漲，S&P/ASX 200指數漲0.63%，報7159.8點； ASX All Ordinaries指數漲0.45%，報7365.9點；ASX Small Ordinaries指數跌0.043%，報2807.8點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：博彩公司Tabcorp Holdings Ltd（+4.95%），基礎設施服務供應商Ventia Services Group Ltd（+4.51%）以及黃金生產和勘探公司Silver Lake Resources Ltd （4%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（-27.2%）；軟件服務公司BrainChip Holdings Ltd（-10.77%）以及鋰資源勘探公司Lake Resources N.L.（-6.52 %）。
來源：ASX
S&P/ASX 200中的11個板塊有10個板塊上漲，醫療保健、非必需消費漲幅居前，分別上漲1.45%和1.36%。
香港股市
香港股市高開低走。截至收盤，恆生指數漲0.97%，報18130.74點；國企指數漲1.15%，報6246.22點；恆生科技指數漲1.69%，報4127.54點。南向資金今日淨買入41.02億元，近5日累計淨買入157.91億元。
盤面上，汽車股走強，中資券商、內房板塊高開低走。
汽車股方面，小鵬汽車漲10.91%，蔚來漲3.59%，理想汽車漲1.77%。
中資券商方面，國泰君安國際漲3.33%，海通國際漲3.28%，光大控股漲3.12%，中國銀河漲2.66%，光大證券漲2.62%。
內房股方面，綠城中國漲6.94%，越秀地產漲2.16%，万科漲1.95%。
商品外匯來源：CMC Markets
CMC Markets客戶持倉統計
來源：CMC Markets NG平台