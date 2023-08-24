亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.24

澳洲股市
今日澳洲指數收漲，S&P/ASX 200指數漲0.47%，報7182.1點； ASX All Ordinaries指數漲0.45%，報7400.6點；ASX Small Ordinaries指數漲0.24%，報2837.2點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：雲計算公司WiseTech Global（+8.12%），汽車配件製造商Arb Corporation Ltd（+7.9%）以及物流公司Qube Holdings Ltd（5.38%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：醫院集團Ramsay Health Care（-11.95%）；蔬菜水果供應商Costa Group Holdings Ltd（-10.84%）以及金融服務公司Insignia Financial Ltd（-10.65% ）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有8個板塊上漲，信息技術板塊漲幅最大，上漲4.2%。
來源：ASX
香港股市
香港股市高開高走。截至收盤，恆生指數漲2.05%，報18212.17點；國企指數漲2.46%，報6267.95點；恆生科技指數漲3.72%，報4158.02點。南向資金今日淨買入44.46億元，近5日累計淨買入137.77億元。
盤面上，新能源汽車、製藥、中概互聯網、黃金股走強。
新能源汽車方面，零跑汽車漲10.17%，小鵬汽車漲4.88%，長城汽車漲3.33%。
製藥股方面，信達生物漲12.68%，和黃醫藥漲6.79%，百濟神州漲4.5%，凱萊英漲4.3%，藥明康德漲4.11%。
中概互聯網方面，騰訊漲2.26%，美團漲7.44%，阿里漲2.58%，快手漲5.43%，百度漲4.67%。
黃金股方面，中國黃金國際漲6.17%，招金礦業漲5.61%，靈寶黃金漲3.88%，紫金礦業漲3.17%。
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客戶持倉統計
來源：CMC Markets NG平台