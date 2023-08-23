亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.23

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為何日本央行進一步放寬YCC區間無法阻止日元貶值？

自今年以來，日元兌美元貶值幅度高達11%，在8月跌破146大關。雖然日本央行在7月28日的會議上再次調整了收益率區間控制區間（YCC），將10年期日債收益率的波動區間從0.5%上調至1%，但該超預期的舉措並沒有阻止日元的貶值道路，截至8月21日，日元兌美元自7月28日的日高累計貶值約5.8%。