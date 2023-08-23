亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.23

澳洲股市
今日澳洲指數延續反彈，S&P/ASX 200指數漲0.38%，報7148.4點； ASX All Ordinaries指數漲0.29%，報7367.6點；ASX Small Ordinaries指數漲0.19%，報2830.4點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：披薩公司Domino’s Pizza Enterprises Ltd（+11.81%），教育集團IDP Education Ltd（+9.5%）以及工程集團Monadelphous Group Ltd（6.6%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：軟件公司 Wisetech Global Ltd（-19.62%）；資源公司Iluka Resources Ltd（-11.27%）以及醫療技術公司Nanosonics Ltd（-8.89%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有6個板塊下跌，信息技術板塊跌幅最大，下跌5.26%。
香港股市
香港股市低開高走。截至收盤，恆生指數漲0.31%，報17845.92點；國企指數漲0.32%，報6117.27點；恆生科技指數漲0.2%，報4008.86點。南向資金今日淨買入31.22億元，近5日累計淨買入192.69億元。
盤面上，體育用品、零售股領漲，新能源汽車、內房股跌幅居前。
體育用品方面，安踏體育漲9.72%，滔搏漲1.36%。
零售股方面，世紀金花漲14.04%，名創優品漲6.18%，歲寶百貨漲5.97%。
新能源汽車方面，零跑汽車跌5.33%，小鵬汽車跌4.07%，北京汽車跌3.16%，理想汽車跌2.69%。
內房股方面，富力地產跌15.6%，融創中國跌12%，碧桂園跌6.67%，寶龍地產跌4.82%，万科跌2.28%，中國鐵建跌2.92%。
商品外匯
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來源：CMC Markets NG平台