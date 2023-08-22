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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.22

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

22 Aug 2023, 16:35

澳洲股市


今日澳洲指數反彈，S&P/ASX 200指數漲0.09%，報7121.6點； ASX All Ordinaries指數漲0.14%，報7346.4點；ASX Small Ordinaries指數漲0.74%，報2825.1點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：軟件公司Altium Ltd（+25.92%），網絡服務提供商Megaport Ltd（+16.94%）以及金融服務公司Hub24 Ltd（11.31%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：腫瘤治療公司Imugene Ltd（-8%）；鋁冶煉公司Alumina Ltd（-7.99%）以及保險公司NIB Holdings Ltd（-7.18%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有6個板塊上漲，信息技術板塊漲幅最大，上漲5.19%。

來源：ASX


S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別Telstra (32.63M)， Paladin Energy Ltd (30.11M)，Reliance Worldwide Corporation Ltd (19.11M)，South32 Ltd (18.36M)，Pilbara Minerals Ltd (18.26M )。

 

香港股市


香港股市止跌反彈。截至收盤，恆生指數漲0.95%，報17791.01點；國企指數漲1.11%，報6097.59點；恆生科技指數漲1.98%，報4000.92點。南向資金今日淨買入7.34億元，近5日累計淨買入131.01億元。


盤面上，中概互聯、半導體設備漲幅居前。


中概互聯網方面，美團漲1.73%，阿里漲1.93%，京東漲1.78%，網易漲2.25%，嗶哩嗶哩漲4.85%。


半導體方面，ASMPT漲4.62%，華虹半導體漲2.46%，中芯國際漲2.35%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計


  


   來源：CMC Markets NG平台


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