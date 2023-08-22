亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.22

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一週展望：傑克遜霍爾全球央行年會，英偉達Q2財報！

市場將密切關注美聯儲主席鮑威爾是否會在本週舉行的全球央行年會上披露在 9 月的利率會議上暫停貨幣緊縮行動的信號。此次研討會還為各國央行在全球經濟面臨挑戰的時期過度收緊貨幣政策所面臨的風險提供重要見解。