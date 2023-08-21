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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.21

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

21 Aug 2023, 16:45

澳洲股市


今日澳洲指數小幅收跌，S&P/ASX 200指數跌0.46%，報7115.5點； ASX All Ordinaries指數跌0.41%，報7335.9點；ASX Small Ordinaries指數跌0.11%，報2804.3點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：零售商Premier Investments Ltd（+12.23%），電器供應商Breville Group Ltd（+8.98%）以及鋰勘探公司 Lake Resources N.L.（6.82%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金融服務公司Iress Ltd（-35.54%）；牛奶品牌The A2 Milk Company Ltd（-13.56%）以及農業綜合企業Elders Ltd（-10.82%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有9個板塊下跌，必需消費、信息技術跌幅居前，分別下跌1.34%和1.32%

來源：ASX


S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別Telstra (31.87M)， Pilbara Minerals Ltd (22.20M)，Paladin Energy Ltd (14.65M)， The A2 Milk Company Ltd (13.6M)，Westpac (12.66M )。

 

香港股市

 

香港股市延續下跌。截至收盤，恆生指數跌1.82%，報17623.29點；國企指數跌1.89%，報6030.64點；恆生科技指數跌2.1%，報3923.16點。南向資金今日淨買入96.65億元，近5日累計淨買入191.61億元。

盤面上，中資券商、內險、綠電跌幅居前。

中資券商股方面，中金公司跌7.14%，中信證券跌6.76%，中信建投跌4.93%，國泰君安跌4.84%，廣發證券跌4.32%。

綠電板塊方面，大唐新能源跌4.94%，華電國際電力跌4.17%，大唐發電跌3.88%，中國電力跌3.7%。

內險股方面，中國人壽跌3.97%，中國太保跌3.78%，中國太平跌3.58%，中國平安跌3.52%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計


來源：CMC Markets NG平台


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