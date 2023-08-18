亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.18

澳洲股市
今日澳洲指數震盪，S&P/ASX 200指數漲0.03%，報7148.1點； ASX All Ordinaries指數漲0.02%，報7366點；ASX Small Ordinaries指數跌0.22%，報2807.3點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：資產管理公司 Magellan Financial Group（+13.26%），房地產公司 Abacus Group（+10.19%）以及商業和工業地產集團 Goodman Group（7.28%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：腫瘤治療公司Imugene Ltd（-15.96%）；零售商Super Retail Group Ltd（-6.85%）以及物業基金管理公司Centuria Capital Group（-5.92%） 。
S&P/ASX 200中的11個板塊有4個板塊上漲，房地產板塊領漲大盤，上漲1.88%。
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別Telstra (41.80M)，Mirvac Group (20.16M)，Nickel Industries Ltd (17.99M)，Pilbara Minerals Ltd (17.97M)，Vicinity Centres (15.68M)。
香港股市
香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌2.05%，報17950.85點；國企指數跌2.31%，報6146.99點；恆生科技指數跌3.63%，報4007.39點。南向資金今日淨賣出40.91億元，近5日累計淨買入184.4億元。
盤面上，製藥、恆大系、新能源汽車股領跌。
製藥板塊中，中國醫藥跌7.62%，韓森製藥跌4.18%，藥明康德跌2.33%，信達生物跌3.82%。
恆大系中，恆大物業跌9.09%，恆大汽車跌16%。
新能源汽車板塊中，小鵬汽車跌6.58%，蔚來汽車跌5.54%，理想汽車跌5.24%
商品外匯
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來源：CMC Markets NG平台