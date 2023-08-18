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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.18

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

18 Aug 2023, 17:10

澳洲股市

今日澳洲指數震盪，S&P/ASX 200指數漲0.03%，報7148.1點； ASX All Ordinaries指數漲0.02%，報7366點；ASX Small Ordinaries指數跌0.22%，報2807.3點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：資產管理公司 Magellan Financial Group（+13.26%），房地產公司 Abacus Group（+10.19%）以及商業和工業地產集團 Goodman Group（7.28%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：腫瘤治療公司Imugene Ltd（-15.96%）；零售商Super Retail Group Ltd（-6.85%）以及物業基金管理公司Centuria Capital Group（-5.92%） 。


S&P/ASX 200中的11個板塊有4個板塊上漲，房地產板塊領漲大盤，上漲1.88%。

來源：ASX


S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別Telstra (41.80M)，Mirvac Group (20.16M)，Nickel Industries Ltd (17.99M)，Pilbara Minerals Ltd (17.97M)，Vicinity Centres (15.68M)。

 

香港股市

 

香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌2.05%，報17950.85點；國企指數跌2.31%，報6146.99點；恆生科技指數跌3.63%，報4007.39點。南向資金今日淨賣出40.91億元，近5日累計淨買入184.4億元。


盤面上，製藥、恆大系、新能源汽車股領跌。


製藥板塊中，中國醫藥跌7.62%，韓森製藥跌4.18%，藥明康德跌2.33%，信達生物跌3.82%。


恆大系中，恆大物業跌9.09%，恆大汽車跌16%。


新能源汽車板塊中，小鵬汽車跌6.58%，蔚來汽車跌5.54%，理想汽車跌5.24%

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計


  
   來源：CMC Markets NG平台


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