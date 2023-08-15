亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.15

澳洲股市
今日澳洲指數小幅上漲，S&P/ASX 200指數漲0.38%，報7305點； ASX All Ordinaries指數漲0.36%，報7520.4點；ASX Small Ordinaries指數漲0.26%，報2861.9點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰勘探公司Lake Resources N.L.（+16.67%），汽車零部件公司G.U.D. Holdings Ltd（+14.87%）以及軟件服務公司Life360. Inc（12.34%） 。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：礦產科技公司Syrah Resources Ltd（-5.15%）；招聘平台Seek Ltd（-4.27%）以及黃金勘探和開發公司Gold Road Resources Ltd（-3.86% ）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有8個板塊上漲，醫療保健和信息技術板塊漲幅居前，分別上漲3.16%和1.76%。
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別Pilbara Minerals Ltd (25.73M)，Telstra (13.32M)，Beach Energy Ltd (11.05M)，Mirvac Group (9.98M)，The Star Entertainment Group Ltd (9.8 M)。
香港股市
香港股市全天低開低走。截至收盤，恆生指數跌1.03%，報18581.11點；國企指數跌0.89%，報6366.48點；恆生科技指數跌0.7%，報4179.13點。南向資金今日淨買入67.92億元，近5日累計淨買入177.11億元。
盤面上，內房、汽車板塊延續弱勢，證券板塊午後拉升。
內房股方面，遠洋集團跌8.11%，綠地香港跌4.84%，華潤置地跌2.7%，万科跌2.23%。
汽車股方面，蔚來汽車跌2.55%，北京汽車1.95%，比亞迪跌1.34%，理想汽車跌1.24%。
證券板塊方面，恆投證券漲18.05%，國聯證券漲5.32%，中州證券漲4.1%，東方證券漲1.52%。
商品外匯
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來源：CMC Markets NG平台