亞太市場收評 2023.7.7

澳洲股市



今日澳洲指數延續下跌,S&P/ASX 200指數跌1.69%,報7042.3點; ASX All Ordinaries指數跌1.64%,報7244.1點;ASX Small Ordinaries指數跌1.67%,報2759.1點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為:金礦股 Regis Resources Ltd(+1.57%),農業公司 Elders Ltd(+0.86%)以及資源及基礎設施服務商NRW Holdings Ltd(+0.8%)。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為:軟件服務商 Block Inc(-5.48%);金礦股 Capricorn Metals Ltd(-5.19%)以及投資管理公司Pinnacle Investment Management Group Ltd(-5.03%)。

S&P/ASX 200中的11個板塊全部下跌。房地產(-2.66%)、非必需消費品(-2.4%),信息科技(-2.19%)跌幅居前。



來源:ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為South32 Ltd (22.44M), Pilbara Minerals Ltd (19.59M), Telstra (17.35M), AMP Ltd (16.48M), Sayona Mining Ltd (25.77M)。

香港股市



香港股市全天弱勢,午後曾一度拉升,但隨後再次走低。恆生指數跌0.9%,報18365.7點;國企指數跌1.11%,報6198.86點;恆生科技指數跌1.21%,報3901.21點。南向資金今日淨賣出41.91億元,近5日累計淨買入67.05億。

盤面上,汽車、光伏太陽能走低。

汽車板塊中,蔚來汽車跌4.09%,比亞迪股份跌2.97%,廣汽集團跌2.46%,長城汽車跌2.34%,零跑汽車跌2.28%,理想汽車跌1.72%。

光伏板塊中,信義光能跌6.8%,福萊特玻璃跌4.55%,信義能源跌2.81%,協鑫科技跌2.38%,陽光電源跌2.14%。

商品外匯



現貨黃金止跌小幅向上反彈,日內最高觸及1916附近,價格在1900之上或延續向上反彈;現貨白銀弱勢盤整,目前運行於22.6 – 22.77附近。

WTI原油期貨震盪走升,價格再次突破72,關注能否守住支撐71.7。

美元指數震盪走弱,價格在103.2再次遇到阻力,或形成短期雙頂結構。

美元兌離岸人民幣震盪走弱,現報7.244,下方支撐關注7.22。

澳元兌離岸人民幣震盪走弱,價格來到4.8附近,或跌破此水平並進一步下探至4.778。

澳元兌美元溫和反彈,在0.66附近形成雙底結構,或進一步反彈至0.67。

歐元兌美元上午盤整,午後出現小幅跳水,目前1.09仍為較強阻力位。

英鎊兌美元整體呈現小幅盤整,運行於1.272 – 1.275區間。