亞太市場收評 2023.7.7

澳洲股市
今日澳洲指數延續下跌，S&P/ASX 200指數跌1.69%，報7042.3點； ASX All Ordinaries指數跌1.64%，報7244.1點；ASX Small Ordinaries指數跌1.67%，報2759.1點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：金礦股 Regis Resources Ltd（+1.57%），農業公司 Elders Ltd（+0.86%）以及資源及基礎設施服務商NRW Holdings Ltd（+0.8%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：軟件服務商 Block Inc（-5.48%）；金礦股 Capricorn Metals Ltd（-5.19%）以及投資管理公司Pinnacle Investment Management Group Ltd（-5.03%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊全部下跌。房地產（-2.66%）、非必需消費品（-2.4%），信息科技（-2.19%）跌幅居前。
來源：ASX
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為South32 Ltd (22.44M)， Pilbara Minerals Ltd (19.59M)， Telstra (17.35M)， AMP Ltd (16.48M)， Sayona Mining Ltd (25.77M)。
香港股市
香港股市全天弱勢，午後曾一度拉升，但隨後再次走低。恆生指數跌0.9%，報18365.7點；國企指數跌1.11%，報6198.86點；恆生科技指數跌1.21%，報3901.21點。南向資金今日淨賣出41.91億元，近5日累計淨買入67.05億。
盤面上，汽車、光伏太陽能走低。
汽車板塊中，蔚來汽車跌4.09%，比亞迪股份跌2.97%，廣汽集團跌2.46%，長城汽車跌2.34%，零跑汽車跌2.28%，理想汽車跌1.72%。
光伏板塊中，信義光能跌6.8%，福萊特玻璃跌4.55%，信義能源跌2.81%，協鑫科技跌2.38%，陽光電源跌2.14%。
商品外匯
現貨黃金止跌小幅向上反彈，日內最高觸及1916附近，價格在1900之上或延續向上反彈；現貨白銀弱勢盤整，目前運行於22.6 – 22.77附近。
WTI原油期貨震盪走升，價格再次突破72，關注能否守住支撐71.7。
美元指數震盪走弱，價格在103.2再次遇到阻力，或形成短期雙頂結構。
美元兌離岸人民幣震盪走弱，現報7.244，下方支撐關注7.22。
澳元兌離岸人民幣震盪走弱，價格來到4.8附近，或跌破此水平並進一步下探至4.778。
澳元兌美元溫和反彈，在0.66附近形成雙底結構，或進一步反彈至0.67。
歐元兌美元上午盤整，午後出現小幅跳水，目前1.09仍為較強阻力位。
英鎊兌美元整體呈現小幅盤整，運行於1.272 – 1.275區間。