亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.10.25

澳洲股市



今日澳洲指數高開低走。S&P/ASX 200指數跌0.04%，報6854.3點； ASX All Ordinaries指數漲0.01%，報7046.3點；ASX Small Ordinaries指數跌0.61%，報2603.2點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：生物製藥公司Telix Pharmaceuticals Ltd（+5.55%），運輸公司Kelsian Group Ltd（+4.65%）以及礦業服務公司Mineral Resources Ltd（+4.63%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：醫療保健公司Healius Ltd（-6.48%），金礦股Bellevue Gold Ltd（-6.36%）以及計算機內存存儲技術公司Weebit Nano Ltd（-5.83%）。



S&P/ASX 200中的11個板塊中有10個板塊下跌，其中房地產板塊為下跌最多的板塊，下跌2%。材料板塊逆市上漲支撐大盤，上漲1.62%。





來源：ASX

香港股市

香港股市高開低走。截至收盤，恆生指數漲0.55%，報17085.33點；國企指數跌0.94%，報5853.97點；恆生科技指數漲2.16%，報3700.94點。南向資金今日淨賣出0.51億元，近5日累計淨買入16.082億元。



盤面上，新能源汽車、中概互聯網表現較強，電信股走低。



新能源汽車方面，理想汽車漲5.19%，蔚來汽車漲4.95%，小鵬汽車漲4.9%，長城汽車漲3.67%。



中概互聯網方面，騰訊漲1.7%，阿里漲2.72%，京東漲2.93%，嗶哩嗶哩漲5.08%，網易漲3.32%。



電信股方面，中國聯通跌8.54%，中國電信跌4.72%，中國移動跌2.13%。

商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計





來源：CMC Markets NG平台



