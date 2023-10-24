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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.10.24

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

24 Oct 2023, 17:35

澳洲股市


今日澳洲指數小幅反彈。S&P/ASX 200指數漲0.19%，報6856.9點； ASX All Ordinaries指數漲0.22%，報7045.6點；ASX Small Ordinaries指數漲0.3%，報2619.3點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：稀土資源開採公司Lynas Rare Earths Ltd（+12.36%），鋰生產公司Core Lithium Ltd（+6.06%）以及鋰鉭生產商Pilbara Minerals Limited（+5.87%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：計算機內存存儲技術公司Weebit Nano Ltd（-4.85%），農業綜合企業Elders Ltd（-4.33%）以及醫療保健公司Healius Ltd（-3.14%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有6個板塊上漲，其中材料板塊顯著反彈，錄得0.85%。
 

來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開低收。截至收盤，恆生指數跌1.05%，報16991.53點；國企指數跌1.23%，報5799.38點；恆生科技指數跌1.07%，報3622.86點。南向資金今日淨買入23.25億元，近5日累計淨買入21.92億元。


盤面上，石油、中概互聯網、體育用品走低。


石油股方面，中國油氣控股跌12.61%，海峽石油化工跌6.25%，中石化油服跌3.33%，中國石油股份跌1.6%。


中概互聯網方面，騰訊跌2.08%，快手跌5.13%，阿里跌1.66%，京東跌2.85%，小米跌2.56%。


體育用品方面，智美體育跌13.33%，特步國際跌7.37%，361度跌3.01%，李寧跌1.8%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 


CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台


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