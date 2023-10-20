亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.10.20

澳洲股市
今日澳洲指數小幅收跌。S&P/ASX 200指數跌1.16%，報6900.7點； ASX All Ordinaries指數跌1.16%，報7089.7點；ASX Small Ordinaries指數跌1.05%，報2628.9點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：計算機內存儲存技術公司Weebit Nano Ltd（+13.25%），鈾生產公司Paladin Energy Ltd（+3.17%）以及金融服務提供商Credit Corp Group Ltd（+2.99%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金屬勘探和開發商Liontown Resources Ltd（-31.9%），金融服務公司Insignia Financial Ltd（-12.82%）以及氧化鋁生產商Alumina Ltd（-9%）。
S&P/ASX 200中的11個闆塊中有10個闆塊下跌，其中材料闆塊下跌最多，下跌1.69%。
香港股市
香港股市延續下跌。截至收盤，恆生指數跌0.72%，報17172.13點；國企指數跌0.89%，報5871.71點；恆生科技指數跌1.03%，報3662.15點。南嚮資金今日凈買入18.68億元，近5日纍計凈買入39.24億元。
盤面上，小米概念、蘋果概念走弱，內房股逆市走高
小米概念方面，華訊跌22.5%，小米集團跌2.06%，通達集團跌1.96%。
蘋果概念方面，比亞迪電子跌5.31%，巨騰國際跌4.13%，富智康集團跌2.99%，瑞聲科技跌1.43%。
內房股方面，碧桂園漲5.63%，融創中國漲4.73%，雅居樂集團漲3.9%，富力地產漲3.77%。
商品外匯
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來源：CMC Markets NG平臺