亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.10.19

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巴以衝突持續升級，油價再上漲，拜登表示心好累。

美國總統拜登表示將於週三訪問以色列，展示對以色列的支持以及對加薩地區輸送人道援助。 聯合國安理會未能通過俄羅斯提出的停火決議草案，美國、英國、法國、日本投下反對票，中國、俄羅斯、阿聯酋、加彭、莫三比克投贊成票，其餘國家棄權。