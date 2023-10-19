亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.10.19

澳洲股市
今日澳洲指數小幅收漲。S&P/ASX 200指數跌1.36%，報6981.6點； ASX All Ordinaries指數跌1.28%，報7172.7點；ASX Small Ordinaries指數跌0.64%，報2656.8點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：計算機內存儲存技術公司Weebit Nano Ltd（+6.75%），黃金生產公司Northern Star Resources Ltd（+4.36%）以及汽車配件制造商ARB Corporation Ltd（+4.09%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：生物制藥公司Telix Pharmaceuticals Ltd（-10.07%），金融服務技術公司Netwealth Group Ltd（-7.84%）以及鋁冶煉公司Alumina Ltd（-7.29%）。
S&P/ASX 200中的11個闆塊中全部下跌，其中信息技術跌幅最大，下跌1.84%。
香港股市
香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌2.46%，報17295.89點；國企指數跌2.49%，報5924.23點；恆生科技指數跌1.9%，報3700.15點。南嚮資金今日凈買入17.92億元，近5日纍計凈買入60.73億元。
盤面上，內險、新能源汽車、金屬闆塊走低
內險股方面，中國人壽跌6.69%，中國太保跌4.7%，中國平安跌3.76%，新華保險跌3.44%。
新能源汽車方面，小鵬汽車跌8.93%，蔚來汽車跌7.99%，吉利汽車跌4.61%，理想汽車跌4.06%，比亞迪股份跌3.65%。
金屬闆塊方面，中國黃金國際跌5.46%，匯力資源跌4%，洛陽鉬業跌3.15%，中國中冶跌2.56%，五礦資源跌2.23%。
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客戶持倉統計
來源：CMC Markets NG平臺