亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.10.18

澳洲股市



今日澳洲指數小幅收漲。S&P/ASX 200指數漲0.3%，報7077.6點； ASX All Ordinaries指數漲0.41%，報7265.7點；ASX Small Ordinaries指數漲0.23%，報2672.1點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：煤礦勘探公司Whitehaven Coal Ltd（+11.49%），黃金勘探公司Genesis Minerals Ltd（+7.34%）以及計算機內存儲存技術公司Weebit Nano Ltd（+6.87%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金融服務商Credit Corp Group Ltd（-30.53%），汽車配件供應商Bapcor Ltd（-7.62%）以及黃金生產商Newcrest Mining Ltd（-6.58%）。



S&P/ASX 200中的11個闆塊中有5個闆塊上漲，其中能源闆塊漲幅最大，上漲2.47%。





來源：ASX

香港股市



香港股市早盤低開後一度翻紅，午後走弱。截至收盤，恆生指數跌0.23%，報17732.52點；國企指數跌0.28%，報6075.68點；恆生科技指數跌1.67%，報3771.92點。南嚮資金今日凈賣出43.27億元，近5日纍計凈賣出12.03億元。



盤面上，恆大繫、制藥股跌幅居前。汽車股逆市走高



恆大繫方面，中國恆大跌8.62%，恆大物業跌8.62%，恆大汽車跌8.2%。



制藥股方面，艾美疫苗跌9.62%，科倫博泰生物跌6.88%，和黃醫藥跌6.38%，康龍化成跌6.26%，信達生物跌3.71%，藥明康德跌2.59%。



汽車股方面，賽力斯漲10%，比亞迪漲4.65%，江淮汽車漲4.51%，長城汽車漲3.72%。

商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客戶持倉統計





來源：CMC Markets NG平臺



