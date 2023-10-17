亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.10.17

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避險引爆黃金飆升，入場的好時機？

由於巴以衝突引發了國際金價上週飆升5.47%，創2023年3月17日以來的最大單週漲幅。重新回到1900美元之上。即使出現最壞的情況，即中東局勢持續不明朗，能源價格高企，美國通脹表現頑固，迫使美聯儲轉鴿的空間有限，但這將被避險情緒支撐所抵消。黃金在年底的表現值得期待，或明顯好於前兩個季度。