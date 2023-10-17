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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.10.17

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

17 Oct 2023, 16:40

澳洲股市


今日澳洲指數小幅收漲。S&P/ASX 200指數漲0.42%，報7056.1點； ASX All Ordinaries指數漲0.41%，報7244.4點；ASX Small Ordinaries指數漲0.23%，報2672.1點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：房地產投資管理公司Cromwell Property Group（+9.72%），電信公司TPG Telecom Ltd（+5.6%）以及銀行機構Virgin Money UK PLC（+4.73%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：汽車配件公司Bapcor Ltd（-11.53%），鋰礦股Sayona Mining Ltd（-4.45%）以及鈾生產公司Paladin Energy Ltd（-3.65%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有7個板塊上漲，其中信息技術板塊明顯反彈，上漲1.33%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市高開高收。截至收盤，恆生指數漲0.75%，報17773.34點；國企指數漲0.71%，報6092.55點；恆生科技指數漲0.64%，報3836.05點。南向資金今日淨買入5.33億元，近5日累計淨買入44.57億元。


盤面上，恆大系、新能源汽車、中概互聯網漲幅居前。


恆大系方面，恆大汽車漲38.64%，中國恆大漲3.57%。


新能源汽車方面，五菱汽車漲3.57%，長城汽車漲2.18%，蔚來汽車漲1.22%。


中概互聯網方面，小米集團漲3.99%，京東漲2.22%，阿里漲0.86%，嗶哩嗶哩漲0.96%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  
   來源：CMC Markets NG平台

 


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