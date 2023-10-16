亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.10.16

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一週展望：中國第三季度GDP，特斯拉、奈飛Q3財報

本週美股銀行股（美國銀行、高盛、摩根士丹利）和科技股（特斯拉、奈飛）將繼續發佈第三季度財報業績，市場將關注第三季度的盈利情況和下個季度的前瞻性指引。除此之外，市場將關注中國第三季度的GDP數據以尋求任何經濟復甦的跡象。