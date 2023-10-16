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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.10.16

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

16 Oct 2023, 16:25

澳洲股市


今日澳洲指數走弱。S&P/ASX 200指數跌0.35%，報7026.5點； ASX All Ordinaries指數跌0.4%，報7214.6點；ASX Small Ordinaries指數跌0.77%，報2665.9點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：黃金勘探公司Regis Resources Ltd（+5.84%），黃金勘探公司West African Resources Ltd（+4.9%）以及黃金勘探公司Perseus Mining Ltd（+4.44%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：基建公司Fletcher Building Ltd（-8.64%），水控制系統和管道解決方案供應商Reliance Worldwide Corporation Ltd（-4.62%）以及生物製藥公司Telix Pharmaceuticals Ltd（-4.58%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有8個板塊下跌，其中信息技術板塊跌幅最大，下跌2.79%。
 

來源：ASX

 

香港股市


香港股市延續下跌。截至收盤，恆生指數跌0.97%，報17640.36點；國企指數跌1.08%，報6049.82點；恆生科技指數跌1.76%，報3811.68點。南向資金今日淨買入40.57億元，近5日累計淨買入101.5億元。


盤面上，鋰電池、內房、中概互聯網跌幅居前。


鋰電池方面，天齊鋰業跌9.9%，贛鋒鋰業跌7.4%，比亞迪電子跌3%，比亞迪股份跌1.23%。


內房股方面，遠洋集團跌8.7%，龍光集團跌7.23%，寶龍地產跌6.74%，融創中國5.85%，新城發展跌5.8%。


中概互聯網方面，騰訊跌1.83%，阿里巴巴跌1.57%，百度跌2.57%，嗶哩嗶哩跌3.15%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  
   來源：CMC Markets NG平台


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