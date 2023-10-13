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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.10.13

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

13 Oct 2023, 17:10

澳洲股市


今日澳洲指數走弱。S&P/ASX 200指數跌0.56%，報7051點； ASX All Ordinaries指數跌0.6%，報7243.5點；ASX Small Ordinaries指數跌1.22%，報2686.6點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：乳製品供應商Bega Cheese Ltd（+3.21%），金融服務公司Perpetual Ltd（+2.6%）以及黃金勘探公司Genesis Minerals Ltd（+1.45%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：初級勘探公司Chalice Mining Ltd（-8.26%），計算機內存存儲技術公司Weebit Nano Ltd（-6.52%）以及鋰生產公司Core Lithium Ltd（-6.25%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有9個板塊下跌，其中信息技術板塊跌幅最大，下跌1.93%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌2.33%，報17813.45點；國企指數跌2.42%，報6115.88點；恆生科技指數跌3.46%，報3879.84點。南向資金今日淨買入40.17億元，近5日累計淨買入81.36億元。


盤面上，航空股、中概互聯網、新能源汽車跌幅居前。


航空股方面，中國國航跌4.48%，南方航空跌4.18%，東方航空跌2.25%，國泰航空跌2.21%


中概互聯網方面，京東跌11.47%，騰訊跌3.1%，阿里跌3.79%，嗶哩嗶哩跌6.33%，百度跌5.25%，網易跌4.27%。


新能源汽車方面，蔚來汽車跌5.31%，小鵬汽車跌3.58%，理想汽車跌3.1%，零跑汽車跌2.38%。

 


商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  


   來源：CMC Markets NG平台


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