亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.10.13

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美元指數絕地反攻收復大幅失地，後市如何看待？

10月12日，在美國9月CPI數據公佈後，雖然核心CPI持續呈現放緩，但整體CPI年比超預期維持在3.7%不變，月度數據整體高於預期水準。 美元指數收漲0.74%，週內轉漲。