亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.10.11

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美股連續三天收漲，關注9月CPI數據

截至10月10日收盤，美國三大股指連續三個交易日收漲，其主要因素在於近期多位美聯儲官員的鴿派言論，即認為當下連續走高的國債收益率或取代進一步的加息。“新美聯儲通訊社”認為11月暫停加息似乎板上釘釘，根據CME的FED Watch顯示，美聯儲在11月1日暫停加息的概率升至84.4%，加息25個基點的概率僅為15.6%。美元指數也在本週初走弱，回落至106下方。