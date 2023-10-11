亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.10.11

澳洲股市
今日澳洲指數收漲。S&P/ASX 200指數漲0.68%，報7088.4點； ASX All Ordinaries指數漲0.7%，報7281.3點；ASX Small Ordinaries指數漲0.76%，報2705.5點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：乳製品供應商Bega Cheese Ltd（+5.75%），生物製藥公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（+5.45%）以及金融科技公司Block Inc（+4%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：銀行機構Bank Of Queensland Ltd（-7.44%），初級勘探公司Chalice Mining Ltd（-4.2%）以及黃金勘探公司Genesis Minerals Ltd（-2.81%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊全部上漲，其中信息技術板塊漲幅最大，上漲1.7%。
來源：ASX
香港股市
香港股市高開高收。截至收盤，恆生指數漲1.29%，報17893.1點；國企指數漲1.33%，報6132.87點；恆生科技指數漲2.01%，報3952.5點。南向資金今日淨買入13.33億元，近5日累計淨買入174.14億元。
盤面上，生物科技、半導體、恆大系漲幅居前。
生物科技方面，榮昌生物漲9.02%，康希諾生物漲7.77%，貝康醫療漲6.64%，君實生物漲6.53%，藥明生物漲4.92%。
半導體方面，晶門半導體漲9.84%，中芯國際漲6.71%，華虹半導體漲5.73%，協鑫科技漲4.96%。
互聯網方面，中國恆大漲22.64%，恆大汽車漲18.6%，恆大物業漲7.27%。
商品外匯
來源：CMC Markets