亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.10.10

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巴以衝突是否會演變成第六次中東戰爭？

自10月7日巴以爆發衝突後，截至10月9日晚間，雙方的衝突已造成逾1,600人死亡，6,000多人受傷。 以色列國防部長加蘭特在9日宣布「全面封鎖」巴勒斯坦加薩走廊，切斷對加薩走廊的水、電、食物供應。 10月10日早間，哈馬斯官員表示目標已經實現，並願意與以色列就可能的停火進行討論。