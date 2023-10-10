亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.10.10

澳洲股市
今日澳洲指數表現強勁。S&P/ASX 200指數漲1.01%，報7040.6點； ASX All Ordinaries指數漲1.03%，報7231點；ASX Small Ordinaries指數漲1.33%，報2685.1點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：初級勘探公司Chalice Mining Ltd（+7.69%），鋰生產公司Core Lithium Ltd（+7.35%）以及鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（+7.06%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：生物製藥公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（-3.93%），鈾生產公司Paladin Energy Ltd（-1.47%）以及燃料提供商Ampol Ltd（-1.24%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊全部上漲，其中公用事業板塊漲幅最大，上漲4.17%。
來源：ASX
香港股市
香港股市高開低走。截至收盤，恆生指數漲0.84%，報17664.73點；國企指數漲0.9%，報6052.51點；恆生科技指數漲1.29%，報3874.67點。南向資金今日淨買入62.26億元，近5日累計淨買入162.39億元。
盤面上，半導體設備、中概互聯漲幅居前。
半導體方面，精技集團漲51.92%，華顯光電漲9.3%，宏光半導體漲5.43%，中芯國際漲1.03%。
互聯網方面，美團漲3.12%，小米漲2.85%，網易漲3.25%，快手漲2.24%。
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客户持倉統計
來源：CMC Markets NG平台