亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.10.09

澳洲股市
今日澳洲指數小幅收漲。S&P/ASX 200指數漲0.23%，報6970.2點； ASX All Ordinaries指數漲0.2%，報7157點；ASX Small Ordinaries指數漲0.42%，報2649.8點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：礦業公司De Grey Mining（+8.07%），黃金勘探公司Silver Lake Resources Ltd（+6.32%）以及金礦勘探公司Evolution Mining Ltd（+6.29%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：計算機內存存儲技術公司Weebit Nano Ltd（-16%），資產管理公司Magellan Financial Group（-7.24%）以及鋰鉭生產商Pilbara Minerals Ltd（-4.6%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有5個板塊上漲，其中能源板塊大幅走高，上漲3.04%。
來源：ASX
香港股市
香港股市小幅收漲。截至收盤，恆生指數漲0.18%，報17517.4點；國企指數漲0.4%，報5998.3點；恆生科技指數漲0.24%，報3825.48點。南向資金今日淨買入20.43億元，近5日累計淨買入160.47億元。
盤面上，生物科技、中資券商、石油股表現亮眼。
生物科技股方面，3D Medicines漲34.37%，來凱醫藥漲9.85%，康希諾生物漲6.09%，君實生物漲5.04%
中資券商股方面，海通國際漲97.18%，國泰君安國際漲12.07%，中國光大控股漲3.74%。
石油股方面，中國油氣控股漲2.94%，中國石油漲2.55%，中國海洋石油漲2.29%，中石化漲1.48%
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客户持倉統計
來源：CMC Markets NG平台