X

选择您要开设的帐户

亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.10.09

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

09 Oct 2023, 16:35

澳洲股市


今日澳洲指數小幅收漲。S&P/ASX 200指數漲0.23%，報6970.2點； ASX All Ordinaries指數漲0.2%，報7157點；ASX Small Ordinaries指數漲0.42%，報2649.8點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：礦業公司De Grey Mining（+8.07%），黃金勘探公司Silver Lake Resources Ltd（+6.32%）以及金礦勘探公司Evolution Mining Ltd（+6.29%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：計算機內存存儲技術公司Weebit Nano Ltd（-16%），資產管理公司Magellan Financial Group（-7.24%）以及鋰鉭生產商Pilbara Minerals Ltd（-4.6%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有5個板塊上漲，其中能源板塊大幅走高，上漲3.04%。
 
來源：ASX

 

香港股市


香港股市小幅收漲。截至收盤，恆生指數漲0.18%，報17517.4點；國企指數漲0.4%，報5998.3點；恆生科技指數漲0.24%，報3825.48點。南向資金今日淨買入20.43億元，近5日累計淨買入160.47億元。


盤面上，生物科技、中資券商、石油股表現亮眼。


生物科技股方面，3D Medicines漲34.37%，來凱醫藥漲9.85%，康希諾生物漲6.09%，君實生物漲5.04%


中資券商股方面，海通國際漲97.18%，國泰君安國際漲12.07%，中國光大控股漲3.74%。


石油股方面，中國油氣控股漲2.94%，中國石油漲2.55%，中國海洋石油漲2.29%，中石化漲1.48%

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  


   
來源：CMC Markets NG平台


来自CMC的最新消息

Market update

一週展望：美國9月CPI，中國9月貿易數據、CPI，美國銀行股Q3財報！

市場預期美國9月整體及核心CPI均呈現不同程度放緩，此數據或成為聯準會在11月是否升息的重要依據。 摩根大通、花旗、富國銀行將在周五發布第三季財報。

08 Oct 2023

Market outlook

蘋果秋季發布會來襲，當前股票還能買麼？

Market update

油價是否可以重返100美元每桶？

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持股統計 2023.9.27

相关文章

Market outlook

蘋果秋季發布會來襲，當前股票還能買麼？

蘋果將於美東時間9月12日上午10點舉行，此次發布會預計將發布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他產品。此次發布會被命名為“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持股統計 2023.9.27

今日澳洲指數早盤一度走低，盤中多次回升，最終小幅收跌。 S&P/ASX 200指數下跌0.11%，7030.3點； ASX All Ordinaries指數跌0.12%，7229.8點；ASX Small Ordinaries指數跌0.28%，2710.8點。香港股市反彈。 截至收盤，恆生指數漲0.83%，報17611.87點；國企指數漲0.65%，報6069.84點；恆生科技指數漲0.43%，報3833.87點。 南向資金今日淨買進36.82億元，近5日累計淨買進88.91億元。

27 Sep 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持股統計 2023.9.26

今日澳洲指數走弱，S&P/ASX 200指數跌0.54%，報7038.2點； ASX All Ordinaries指數跌0.55%，報7238.3點；ASX Small Ordinaries指數跌0.61%，報2718.4點。香港股市全天下跌。 截至收盤，恆生指數跌1.48%，報17466.9點；國企指數跌1.62%，報6030.77點；恆生科技指數跌1.69%，報3817.27點。 南向資金今日淨買進1.59億元，近5日累計淨買進84.09億元。

26 Sep 2023

Market outlook

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持股統計 2023.9.25

今日澳洲指數探底回升，S&P/ASX 200指數漲0.11%，報7076.5點； ASX All Ordinaries指數漲0.12%，報7278.6點；ASX Small Ordinaries指數漲0.25%，報2735點。香港股市低開低走。 截至收盤，恆生指數跌1.82%，報17729.29點；國企指數跌2.11%，報6130.25點；恆生科技指數跌2.72%，報3882.9點。 南向資金今日淨買進60.33億元，近5日累計淨買進117.36億元。

25 Sep 2023