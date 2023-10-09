亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.10.09

Market update

一週展望：美國9月CPI，中國9月貿易數據、CPI，美國銀行股Q3財報！

市場預期美國9月整體及核心CPI均呈現不同程度放緩，此數據或成為聯準會在11月是否升息的重要依據。 摩根大通、花旗、富國銀行將在周五發布第三季財報。