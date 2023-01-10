日本11月家庭實際支出錄得半年來首次負增長，實際可支配收入進一步下降。

11月的家庭收支調查顯示，所有家庭實際支出在六個月內（自5月以來）首次出現同比負增長，為-1.2%。市場預測顯示同比小幅增長0.2%。實際支出也在三個月內首次下降（經季節性調整），為-0.9%。與此同時，實際核心支出同比下降1.5%，七個月來首次轉為負值，環比大幅下降1.8%。

在實際核心支出方面，服裝和鞋類的增長率急劇下降，環比下降12.4%，在很大程度上抵消了9-10月的增長，而家具和家居用品（-10.9%）、教育（-5.7%）和其他消費支出（-6.2%）的支出也有所下降，主要原因是政府推出了全國范圍的旅行補貼，但11月也略有下降，為-0.2%。另一方面，住房（+7.7%）和交通與通信（+0.7%）的實際支出有所增加。

同時，11月實際可支配收入同比下降0.9%，10月為-1.9%。 11月實際家庭收入進一步下降1.7%，10月下降2.0%，但家庭收入繼續受到兩人以上家庭實際收入增長（+4.6%）的支撐。

數據體現出隨著日本通脹的穩定攀升，家庭消費受到抑制，其住房和交通成本的增長抑制了非必選消費的需求。

日本在去年始終維持寬鬆的貨幣政策促使日元持續貶值，隨著通脹攀升至40年來的高位，貨幣貶值給家庭消費和企業帶來巨大的成本壓力，而日本央行在12月調整了10年期國債收益率波動範圍，市場預期日本央行或在今年的某個時候退出負利率時代，促使日元呈現出升值的趨勢。但值得注意的是，雖然日元升值可以使進口成本降低，緩解居民的消費成本，但這抑制了國內出口企業的競爭力。而一旦退出負利率，負債率高達257%的日本政府將難以承受巨大的成本壓力。

消費趨勢指數（CTI）顯示，11月家庭消費趨勢指數環比下降了1.4%，10月為-1.6%，整體消費趨勢指數環比下降了0.2%，10月份為0.1%。



內務和通信部公開發布了其CTI作為原型參考指數。 CTI包括家庭消費趨勢指數（CTI Micro）和整體消費趨勢指數（CTI macro）。這是為了更準確地跟踪前一種情況下每個家庭的平均消費趨勢，以及後一種情況中日本經濟的總體消費（概念類似於GDP中的消費）。在這兩種情況下，估計值將家庭調查中的數值與其他統計數據中的數值相結合（CTI micro還披露了一個分佈調整指數，該指數根據家庭成員數量和年齡構成等因素的變化進行調整。



